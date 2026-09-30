Viik Eestiga maksis Bulgaaria peatreenerile töökoha

Teisipäevases tempokas mängus jagus väravavõimalusi mõlemale poolele: kui Markus Poom saatis karistuslöögist palli posti ja Patrik Kristal sahistas pärast napilt suluseisus olemist võrku, tegid võõrustajad lausa 17 pealelööki.

Mängu lõpuks olid tablool aga nullid ja Bulgaaria peatreener Dimitrov otsustas kohe pärast lõpuvilet ameti maha panna. "Meie mäng oli väga kaootiline. Me ei suutnud oma plaani täide viia. Kõrge press ning plaan, millest enne mängu rääkisime - viia pall äärtele ja sealt otsida diagonaalsöötudega ruumi Eesti poolkaitseliini ja keskkaitsjate vahel - ei toiminud üldse," kommenteeris Dimitrov Bulgaaria ringhäälingule BNT.

"See tähendab, et oleme mängijate usalduse kaotanud. Soovin tänada Bulgaaria jalgpalliliitu usalduse eest, aga selle mänguga oleme lõpetanud. Aitäh võimaluse eest," jättis Dimitrov bulgaarlased võõrsilmängudeks Islandi ja Luksemburgi vastu peatreenerita.

50-aastane Dimitrov on aastaid olnud tegev kodumaa jalgpallikoondiste juures: aastatel 2011-14 juhendas ta esmalt Bulgaaria U-17 ja siis U-19 koondist, aastatel 2018-25 riigi U-21 noormeeste koondist lausa 54 mängus. A-koondise juhendajaks sai ta mullu septembris, tema käe all kaotas meeskond kümnest mängust viis.