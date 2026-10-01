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Penguins avas hooaja seitsmeväravalise võiduga

Jäähoki
Nick Robertson
Nick Robertson Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL peeti uue hooaja teisel mängupäeval kolm kohtumist, ainsana sai võõrsil võidu Pittsburgh Penguins, alistades Philadelphia Flyersi koguni 7:0.

Penguinsi skoori avas Nick Robertson, kes viskas ka kuuenda värava. Veel tegid skoori Ville Koivunen, Filip Hallander, Henrix Lapierre, Jevgeni Malkin ja Jegor Tšinahhov.

"Lihtsalt hea algus võõrsil," rõõmustas Penguinsi kapten Sidney Crosby. "See oli esimene mäng, ma ei usu, et keegi üldse ootas, et kõik oleks täiuslik, aga minu meelest oli meil hea tööeetika ja siis asjad kuidagi sujusid."

Penguinsi väravas tegi Arturs Silovs 19 tõrjet, Flyersi puurilukk Dan Vladar sai kirja 31 tõrjet.

Tulemused:

Philadelphia – Pittsburgh 0:7
Toronto – New York 2:1
Colorado – Los Angeles 8:4

Toimetaja: Maarja Värv

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