Malõgina võttis eelmise nädala kaotuse eest revanši

Jürna pidi koos Dapkutega osalema ka paarismängus, ent Eesti-Leedu paar andis avaringis vastastele loobumisvõidu.

Samal turniiril osales ka Elizabeth Jürna (WTA 1510.), kes alistas üksikmängu kvalifikatsiooni avaringis leedulanna Iveta Dapkute (WTA 846.) 6:1, 7:6 (3), kuid kaotas järgmises matšis esimese asetusega rootslannale Lea Nilssonile (WTA 377.) 4:6, 2:6.

Teises ringis ootab Malõginat viienda asetusega britt Katie Swan (WTA 200.), kes teenis 7:6 (5), 6:3 võidu ameeriklanna Reese Brantmeieri (WTA 292.) üle.

Malõgina kohtus esimeses ringis portugallanna Matilde Jorgega (WTA 250.), kellele ta kaotas eelmisel nädalal Portos toimunud WTA 125 turniiril paarismängus. Eestlane võttis kolmapäeval revanši pisut pisut vähem kui kahe tunniga, alistades Jorge numbritega 7:5, 6:2.

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