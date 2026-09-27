Curro Torrese ja Liepaja koostöö kestis vaid neli mängu

Endine Hispaania tippmängija Torres, kes juhendas aastatel 2023 kuni 2025 Levadiat ning võitis ühe Eesti meistritiitli ja Evald Tipneri karika, võttis Liepaja tüürimise üle Vladimir Vassiljevilt, kes vallandati pärast seda, kui ta oli ametis olnud napilt alla kolme kuu, vahendab Soccernet.ee.

Hispaanlane jõudis ametis olla vaid neljas kohtumises, millest võitis vaid ühe — debüütmängu Konverentsiliiga põhiturniirile jõunud Riia FC vastu. Ülejäänud kolm matši RFS-i, Ogre Unitedi ja Daugavpilsi vastu lõppesid viigiga.

"Meie peatreeneri aeg Liepajas jäi väga lühikeseks. Treener kasutas lepingus olnud punkti, mis võimaldas lepingu välja osta, ning lahkub FK Liepajast. Soovime talle edu uues jalgpalliklubis," seisis Liepaja sotsiaalmeedias avaldatud postituses, jättes täpsustamata, kuhu Torres järgmisena suundub.