Vuelta võitja segati Aadrilaskmise dopinguskandaali

Saksamaa ajaleht Süddeutsche Zeitung avaldas, et nii Roglici kui Dumoulini fotod olid Erfurdi dopinguarsti Mark Schmidti juhtumi uurijate pildikaustas, mida näidati ülekuulatud inimestele eesmärgiga teha selgeks, millised sportlased Schmidti võrgustikku kuulusid.

Jumbo-Visma kinnitas Cyclingnewsile, et ei Müncheni prokuratuur ega ükski teine uurimisasutus pole nendega kordagi ühendust võtnud. Meeskond vahendas ka Dumoulini ja Roglici sõnu, mõlemad kinnitasid, et neil pole keegi pole nendega Aadrilaskmise operatsiooni nime kandva juhtumi teemal ühendust võtnud. Samuti kinnitasid mõlemad ratturid, et neil pole kunagi olnud kontakti Schmidti ega tema alluvatega.

Süddeutsche Zeitungi hinnangul võib Roglic ja Dumoulini skandaalikiskumise taga olla Austria ratturi Georg Preidleri tunnistus. Austerlane tunnistas enda osalust dopinguvõrgustikus ning talle määrati nelja-aastane võistluskeeld ja tingimisi vanglakaristus. Ajalehe andmetel rääkis Preidler uurijatele, et talle tunduvad nii Dumoulin kui Roglic kahtlased. Dumouliniga kuulus Preidler aastatel 2013-2017 Team Sunwebi ridadesse.

Süddeutsche Zeitung avaldas, et Preidler vihjas enda kirjalikus tunnistuses rikkumistele 2017. aasta treeninglaagris, kuhu teda ei lubatud. Väidetavalt kirjutas Preidler, et teda pani imestama, kuidas kõik tolles laagris osalenud ratturid ühtäkki nii heasse vormi tõusid, eeskätt just Dumoulin, kes varsti pärast laagrit võitis Giro d'Italia.

Team Sunwebi kõneisik selgitas Cyclingnewsile: "See, millised ratturid lähevad kõrgmäestikulaagritesse, sõltub sellest, milline on iga ratturi arenguplaan. Seetõttu keskendusid tolle aasta Girol võistlevatest ratturitest viis muudele asjadele ega läinud kõrgmäestikulaagrisse. Georg ei osalenud kõnealuses laagris, kuna tema arengus oli tähtsamaid elemente kui pelgalt füüsiline areng kõrgmäestikus. Neist tähtsaim oli, et ta keskenduks eesmärkidele ja meeskonna nägemusele, kasvataks enda usaldusväärsust nii võistlustel – täidaks taktikalisi plaane – kui ka väljaspool võistlusi – koostööle abistava personaliga. Meie nägemus oli, et Georgile tuli rohkem kasuks osalemine võistlustel, kus ta pidi tegema tihedat koostööd kogu tiimiga."

Roglici osas avaldas Preidler kahtlust, kuidas sai suusahüppajast nii hea jalgrattur. "Ma ei ole kunagi aru saanud, kuidas saab suusahüppajast rattur, kes võidab kolmenädalase tuuri," kirjutas Preidler väidetavalt enda tunnistuses.

Aadrilaskmise operatsioon käigus jäid dopingutarvitamisega vahele Sloveenia ratturid Borut Bozic ja Kristijan Koren, mõlemale määrati võistluskeeld. Endine Roglici juhendaja Milan Erzen on samuti eitanud seotust Mark Schmidti ja tema võrgustikuga.

Uurimise käigus on seni välja tulnud, et ratturitest kuulusid Schmidti võrgustikku veel Stefan Denifl, Kristijan Durasek, Alessandro Petacchi ja Danilo Hondo.

Müncheni prokuratuuri 145-leheküljelise süüdistuse kohaselt on Schmidt alates 2011. aastast tegelenud veredopingu ja kasvuhormooni vahendamisega vähemalt 23 tippsportlasele.

Eesti murdmaasuusatajatest kasutasid Schmidti teenuseid Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Kõigile neile vahendas Schmidti kontakti Mati Alaver.