Olle vahendas Alaveri palvel salapärast pakki Tammjärvele

Eelmise aasta 29. mail toimunud ülekuulamisel rääkis Olle, et mullu operatsiooni "Aadrilaskmine" käigus dopingutarvitamisega vahele jäänud Eesti suusatajatest Karel Tammjärvest, Andreas Veerpalust ja Algo Kärbist on tema olnud kaudselt seotud vaid Veerpaluga. "Olen hetkel spordiseltsis "Sparta" vastupidavusalade juht – need on eelkõige suusatamine, jooksime ja maastiku- ja maanteejalgrattasport. Team Haanja liikmetest ei kuulunud peale Andreas Veerpalu keegi spordiselts "Sparta" koosseisu," rääkis Olle politseile.

Küsimusele, kes oli või on Andreas Veerpalu treener, ei osanud Olle vastata. "Eeldan, et Anti Saarepuu, sest tema oli Team Haanja treener ja Andreas Veerpalu oli Team Haanja liiga," vastas Olle.

Olle rääkis, et Alaver oli aastaid tema treener ja nad töötasin koos kuni 2015. aasta, mil Olle oli suusaliidu spordidirektor. "Mati Alaveri ma usaldasin väga. Ta ei ole mulle kunagi pakkunud võimalust või soovitanud kasutada dopingut," kinnitas Olle. "Juhul kui ta siiski oleks mul soovitanud dopingut kasutada, oleksin ma selle pakkumise peale tõsiselt mõtelnud. See on aga hüpoteetiline arutelu, elus ei ole midagi sellist juhtunud."

"Ma ei tea, et Mati Alaver oleks kellelegi pakkunud dopingu kasutamise võimalust või soovitanud seda. Olen sellest lugenud meediast, kuid ise ma seda ei tea," vastas Olle küsimusele, kas teadis või on kuulnud, et Alaver on enda treenitavatele sportlastele pakkunud sooritust parandavaid aineid või soovitanud verega manipuleerimist.

Olle avaldas, et kohtus 2017. aastal Alaveri palvel lennujaamas välismaalasega, kes andis talle paki, mis tuli toimetada Karel Tammjärvele.

Väljavõte ülekuulamisprotokollist:

11.02.2017 kohtusite Mati Alaveri palvel Tallinna Lennuväljal ühe isikuga. Kes see isik oli ja mis oli kohtumise eesmärk? Kas teile anti kohtumisel mingi ese üle?

Kohtusin Mati palvel ühe välismaalasega, keda ma ei tundnud. Ma ei olnud teda varem näinud ega tea temast ka hiljem midagi. Mati Alaver palus, et ma võtaksin sellelt välismaalaselt vastu ühe paki ja saadaksin selle Karel Tammjärvele. Kohtusin välismaalasega lennuvälja ukse juures. Suhtlesin temaga saksa keeles. Ta ütles mulle ka oma nime, aga olen selle unustanud. Meie kohtumine oli lühike, maksimaalselt kestis ühe minuti. Võtsin paki vastu ja läksime lahku.

Mida teie teada see pakk sisaldas?

Ma ei tea seda täpselt, ma ei vaadanud paki sisse, kuid eeldasin, et pakis on midagi farmakoloogia valdkonda kuuluvat. Mulle natuke kummaline tundus, et pean paki pärast kohtuma konkreetse isikuga ja pakk antakse selliselt käest kätte, kuid see mõte oli mul vaid hetkeks.

Miks nõustusite seda pakki vastu võtma?

Soovisin abistada Mati Alaveri. Mulle ei meenu, et ma oleks pidanud veel mõnel korral Mati Alaveri selliseid palveid täitma. Kõige tõenäolisemalt oli see ainuke kord.

Miks arvasite, et pakki tuleb külmas hoida?

Ma täpselt ei mäleta, aga paki üleandmisel see välismaalane vist ütles midagi selle käitlemise kohta. Vist tema ütles, et pakk võiks külmas olla.

Kas Mati Alaver andis teile ka selle välismaalasega suhtlemiseks mingi varjunime?

Ma ei tea. Välismaalasel oli minu meelest mingi saksapärane eesnimi. Ma ei tea, kas minul oli mingi varjunimi – mina vähemalt ei kasutanud mingisugust varjunime.

Kas Karel Tammjärv teadis pakki oodata?

Ma arvan, et teadis. Saatsin talle paki Cargo bussiga.

Kui suur see pakk oli?

See oli umbes 15x20 cm suurune karp. Selle karbi sisu ei olnud kombates tajutav.

* * *

2014. aasta jaanuaris kirjutas Eesti Päevaleht, et dokumendid seostavad dopinguskandaaliga Raul Ollet – kunagine tippsuusataja kandis 2002. aastal dopinguarst Vitali Bernatskile 10 500 krooni.

Päevalehele antud intervjuus eitas Olle dopingu kasutamist, kuid samas ei suutnud ta meenutada, miks ta ülekande tegi.

Olle kinnitas intervjuus, et on Bernatskiga mitmel puhul kokku puutunud juba alates 1980. aastate lõpust, mil too oli suusakoondise arst. Hiljem meenus Ollele, et ilmselt andis ta Bernatskile laenu.

Bernatski juhtumi komisjoni kokkuvõttes on toodud Bernatski väited, et Olle käis tema juures rohkem kui ühel korral keelatud aineid hankimas. Bernatski nõustas sportlast taastumisvahendite asjus ja hankis kokkuleppe alusel apteegist ravimeid. Bernatski rääkis komisjonile, et oli saanud seoses keelatud ainete vahendamisega Ollelt kompensatsiooniks jalgratta.

Olle kinnitas komisjonile, et tema mäletamise järgi olid kõik ülekanded seotud laenu andmisega Bernatskile. Olle kinnitas, et ta ei ole Bernatskilt kunagi keelatud aineid hankinud. Samuti kinnitas Olle komisjonile, et tema ei ole Bernatskile ratast hankinud. Olle loobus võimalusest kohtuda komisjoni juuresolekul Vitali Bernatskiga.

Bernatski juhtumi komisjoni kuulusid Kristjan Port, Kristel Berendsen, Üllar Lanno, Peeter Mardna ja Märt Rask. Komisjoni esimees Kristjan Port ütles aruande tutvustamise päeval, et Bernatski väiteid ei ole selles ümber lükatud, kuid samas need ka ei tõesta midagi.