Teppan: olid teatud põhjused, miks mina noore sportlasena Alaverist eemaldusin

Eesti suusakoondise peatreener Jaanus Teppan rääkis suusaalade MM-il Oberstdorfis Soome ajalehele Ilta-Sanomat, et kaks aastat tagasi lahvatanud dopinguskandaal teda ei üllatanud.

"Teen tööd, mida keegi teine Eestis ei tahtnud teha. Kes sellises ametis tahaks olla," nentis mullu juulis peatreeneriametisse asunud Teppan Soome ajalehele antud intervjuus.

Kaks aastat tagasi peetud MM-il Seefeldis lahvatas dopinguskandaal, kuhu olid segatud ka eestlased – kohapeal võeti vahi alla Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, mõned päevad hiljem tunnistas veredopingu tarvitamise üles ka Algo Kärp. Nii Tammjärv kui Kärp ütlesid, et said Saksa dopinguarsti kontakti Mati Alaverilt. Harju maakohus määras Alaverile dopingu tarvitamisele kallutamise eest 2019. aasta novembris aastase tingimisi vangistuse pooleteiseaastase katseajaga.

"Kas üllatas? Üldse mitte," tõdes Teppan, et Seefeldi dopinguskandaal teda ei üllatanud.

"Omal ajal olid teatud põhjused, miks ma eemaldusin juba noore sportlasena Alaveri treeningutest ja meetoditest," lisas kahel olümpial võistelnud Teppan.

Kui tuli välja, et Eesti suusatajad on keelatud meetodeid tarvitanud, kratsis nii mõnigi kukalt – kuidas siis tulemused ikka nii kehvad olid? "Mina kuulusin ka nende imestajate hulka. Kuidas saab dopinguprogrammi nii kehvasti kokku panna, et dopingu abilgi ei suuda jõuda kõrgemale kui 40. koht?" muigas Teppan.