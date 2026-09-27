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Paide Linnanaiskond lõi Elvale üheksa väravat

Jalgpall
Paide Linnanaiskond
Paide Linnanaiskond Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Laupäeval peeti jalgpalli naiste meistriliigas 20. vooru kohtumised. Suurima võidu võttis Paide Linnanaiskond, kes alistas FC Elva 9:1, samal ajal kui Tallinna FC Flora oli Saku Sportingust parem 5:1 ja Viimsi JK Harju JK Laagrist 3:1.

Viimsi JK sai koduväljakul 3:1 jagu Harju JK Laagrist. Kodunaiskond asus kohtumist juhtima 15. minutil, kui skoori avas Liisa Rebane. Esimese poolaja lõpus suurendas Laura Nataly Hernandez Gonzalez Viimsi eduseisu kaheväravaliseks. Harju jõudis teise poolaja alguses mängu tagasi, kui 63. minutil lõi Maria Orav külaliste poolt ühe värava. Viimsi suutis siiski eduseisu hoida ning seda 69. minutil omavärava toel veel kasvatada, vahendab jalgpall.ee.

Viimsi tõusis võiduga tabelis kolmandale kohale – kokku on naiskonnal kirjas 33 punkti. Liidritest lahutab neid üheksa silma kuid lähim jälitaja Sporting on naiskonnast vaid punkti kaugusel. Harju jätkab 15 silmaga kuuendal real.

Paide Linnanaiskond oli koduväljakul FC Elvast kindlalt üle ning võttis 9:1 võidu. Avapoolajal sahistas Paide vastase võrku neljal vastuseta korral: skoori tegid Kennedy Avery Mayo, Kirkeliis Lillemets, Aleksandra Kelli ja Lisandra Rannasto, viimane neist realiseeris penalti. Teisel poolajal jätkus Paide surve: Nicole Kelli ja Nora Mai Kool suurendasid eduseisu ning Marie Kiivit lõi lühikese ajaga kaks väravat. Paide üheksanda tabamuse vormistas 88. minutil Kennedy Avery Mayo. Elva auvärava lõi 67. minuti Iiris Kalamees.

Paide liigub tabeli tipus Floraga võrdselt: mõlemal naiskonnal on kirjas 42 punkti, kuid Paide on tabelis teine. Lähim jälitaja jääb naiskondadest üheksa silma kaugusele. Elva on tabelis kuuendal kohal, olles kogunud 10 punkti.

Vooru viimases mängus alistas Tallinna FC Flora võõrsil Saku Sportingu 5:1. Anastasia Ivanova viis külalised juba 5. minutil juhtima ning 29. minutil lõi Karola Purgats Flora teise värava. Teisel poolajal kasvatas Gerda Liisa Matson eduseisu 53. ja 60. minuti tabamustega neljaväravaliseks. Saku Sporting vähendas 62. minutil Reti Marleen Ränki väravast vahet, kuid Flora vastas veel ühe tabamusega: 82. minutil vormistas Matson kübaratriki ning aitas Flora 5:1 võidule.

Võiduga säilitas Flora tabelis esikoha, samas on teise koha omanikul Paidel kogutud samuti 42 punkti. Sporting langes kaotuse järel neljandaks, kuid Viimsist ja esikolmikukohast lahutab neid vaid üks silm.

Meistriliiga 21. vooru kohtumised mängitakse laupäeval, 3. oktoobril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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