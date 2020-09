Dopinguarsti abiline: tegin seda raha pärast

Saksamaal Münchenis kolmapäeval alanud dopinguarsti Mark Schmidti ja tema abiliste kohtuistungil oli reedel tunnistajapingis üks süüalustest, meditsiiniõde Diana S., kes rääkis, et abistas Schmidti, et lisaraha teenida.

"Häbenen enda tegusid ja soovin, et saaksin kõik tagasi võtta, aga kahjuks see ei käi nii," vahendas Saksamaa meedia naise juttu.

Diana S. rääkis, et tunneb Schmidti juba aastaid ja esimest korda abistas ta teda 2017. aasta detsembris, kui sõitis Itaaliasse Dobbiacosse, et seal suusavõistluse eel sportlasele vereülekanne teha. "Juttu oli transpordist, verest ja sportlastest, aga alguses ma ei teadnud, millega täpselt tegu," meenutas Diana S. "Protseduur oli alati selline, et enne võistlust pandi veri sisse ja pärast võistlust võeti välja."

Tunnistuse ajal korduvalt pisaraisse puhkenud naise sõnul anti talle mobiilirakenduse WhatsAppi või telefonikõnede vahendusel teada, kuhu minna, milline auto võtta, kellega tegeleda ja kui palju verd lisada või välja võtta. Vereülekandeid tegi ta üle Euroopa erinevates kohtades, nii hotellides kui auto tagaistmetel. Pärast protseduure pidi ta teel koju kasutatud verekottidest vabanema ja kottidelt kleepsud eemaldama.

Diana S. ütles, et on üksikema, kes kasvatab kolme last ja teda motiveeris lisaraha – talle öeldi, et teenib päeva eest 200 eurot.

Naine tunnistas, et ütles lõpuks Schmidtile, et soovib võrgustikust välja astuda. "Ütlesin, et olen liiga ärritunud ja hirmul, et selle tööga jätkata, kuna paanika käis kogu aeg minuga kaasas," rääkis Diana S.

Aga Schmidtil õnnestus veenda teda jätkama, meenutades naisele, et on teda korduvalt rahaliselt hädast välja aidanud. "Vastab tõele, et tegin seda lihtsalt raha pärast," nentis Diana S.

Diana S.-i sõnul teadis ta teisi inimesi üksnes koodnimede järgi – üks vanem mees oli Kindral, üks jalgrattur oli Hull, üks sportlane kandis nime Einstein.

Mark Schmidt pole seni veel kohtus sõnagi lausunud. Diana S.-i tunnistust vaatas ta rahulikult, vahepeal advokaadiga rääkides ja muiates. Reedel aga kinnitas Schmidti advokaat Alexander Dann, et dopinguarst kavatseb ka ise kohtus tunnistusi anda, tõenäoliselt juhtub see septembri lõpus või oktoobri alguses.

Eellugu:

Eelmise aasta detsembri lõpus esitas Müncheni prokuratuur 42-aastasele Schmidtile ja neljale tema abilisele ametliku süüdistuse operatsiooni.

Prokuratuuri 145-leheküljelise süüdistuse kohaselt olla Schmidt alates 2011. aastast tegelenud veredopingu ja kasvuhormoonide vahendamisega vähemalt 23 tippsportlasele. Schmidti süüdistatakse ka dopingu tagajärjel raskete füüsiliste vigastuste tekitamises. Sportlased olla arstile tema teenete eest maksnud sularahas kokku ligi 250 000 eurot. Prokuröri hinnangul ootab dopingutohtrit ees kuni kümneaastane vanglakaristus.

Prokuratuuri teatel olid peamiselt veredopinguga tegelenud Schmidti klientideks 23 sportlast kaheksast Euroopa riigist.

Eesti suusasportlastest jäid mulluse Seefeldi MM-i eel toimunud haarangu käigus vahele Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, hiljem tunnistas veredopingu tarvitamise üles ka Algo Kärp. Samuti sai karistada Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu juhendamisel treeninud kasahh Aleksei Poltoranin. Tänavu aprillis selgus, et Tammjärv ja Veerpalu olid tarvitanud veel ka kasvuhormooni.