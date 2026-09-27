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Eesti malemeeskond lõpetas olümpia võidukalt, naiskond jäi Ungarile alla

Male
Eesti delegatsioon 2026. aasta maleolümpial
Eesti delegatsioon 2026. aasta maleolümpial Autor/allikas: FIDE
Male

Pühapäeval tõmmati Samarkandis joon alla 46. korda toimunud maleolümpiale, Eesti naiskond sai kokkuvõttes 42. ja meeskond 66. koha.

Maleolümpia viimases voorus oli Eesti naiskonna vastaseks 18. asetusega Ungari. Matš püsis põnevana lõpuni ning alguses tundus juba, et eestlased võivad saada suure võidu, seejärel pöördusid aga seisud halvemaks. Paraku kaldus õnn vastaste poole ja Eesti koondis pidi vastu võtma valusa üks-kolm kaotuse. Esimestel laudadel viigistasid Mai Narva ja Margareth Olde, Sofia Blokhin ja Grete Olde pidid vastavalt kolmandal ja neljandal laual tunnistama vastaste paremust.

Võidu korral oleks naiskond suure tõenäosusega lõpetanud esimese 20 hulgas, 13 matšipunktiga tuldi aga 189 võistkonna seas 42. kohale. Võitjaks tuli 20 matšipunktiga Hiina, teise koha sai 18 punktiga Kasahstan ja pronksmedali 17 punktiga India naiskond.

Eesti naiskonnal läks edukalt ka individuaalselt. Margareth Olde ja Sofia Blokhin kogusid vastavalt 7,5 ja seitse punkti kümnest ning tõstsid oma reitingut ligikaudu 30 punkti võrra.

Open kategoorias oli Eesti meestekoondise vastaseks 127. asetusega Nepal. Ilja Siroš ja Dion Krivenko võitsid mustadega teisel ja neljandal laual, Kirill Chukavin pidi kolmandal laual valgetega leppima vastase paremusega. Esimesel laual oli Aleksandr Volodini seis valgetega üpris kriitiline, kuid õnneks oli selles matšis eestlastel rohkem õnne – Volodin suutis viigistada ja tagada Eestile 2,5:1,5 matšivõidu

Eesti koondis lõpetas 12 matšipunktiga 206 võistkonna konkurentsis 66. kohaga. Individuaalselt oli edukaim Ilja Siroš, kes kogus 5,5 punkti kaheksast.

Korraldajamaa Usbekistan tuli 20 punktiga kindlalt võitjaks, teise koha sai 18 punktiga India ja kolmanda koha sama palju punkte kogunud Saksamaa meeskond.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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