Norra koondis jäi skandaali tõttu ilma suursponsorist

Norra kindlustusfirma Help lõpetas sponsorlepingu riigi suusahüppekoondisega, mis jäi äsja lõppenud suusaalade MM-il vahele tahtliku petmisega .

Helpi kommunikatsioonijuht Dag Are Börresen ütles kirjalikus vastuses Norra rahvusringhäälingule (NRK), et kuus aastat kestnud koostöö Norra suusahüppekoondisega lõpetatakse koheselt.

"On äärmiselt kahetsusväärne, et Norra suusahüppamine on paari päevaga hävitanud kogu usalduse, mis taastati pärast mitut sportlikult ebaõnnestunud hooaega. Lõpetame kohe sponsorlepingu ning meie logo eemaldatakse sportlaste võistlusvormidelt ja muult varustuselt enne Holmenkolleni suusafestivali," kommenteeris Börresen.

"Helpi moto on, et "Õiglus peaks olema õiglus. Kõigi jaoks." Ilmselgelt ei sobi meie moto võistkonnale, kes petab," lisas Börresen.

Norra suusakoondise spordidirektori Jan-Erik Aalbu hinnangul on Helpi otsus igati mõistetav. "Austame Helpi soovi nende logod ära katta. Mõistame, et sellisel olukorral on omad tagajärjed," ütles Aalbu NRK-le.

Norra suusahüppekoondis jäi suusaalade MM-il vahele võistluskombinesoonide manipuleerimisega. Marius Lindvik kaotas seetõttu hõbemedali, lisaks sai disklahvi veel viienda koha pälvinud Johann Andre Forfang. Kuigi Aalbu pidas esialgu konkurentide süüdistusi alusetuks, siis pühapäeval ütles ta otse välja, et Norra koondis pettis tahtlikult.