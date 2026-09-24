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Sügise suurim fitnessiüritus toob Tallinna üle 200 sportlase

Kulturism ja fitness
Eesti lahtised karikavõistlused kulturismis ja fitnessis
Eesti lahtised karikavõistlused kulturismis ja fitnessis Autor/allikas: Artjom Fraiman
Kulturism ja fitness

Sel laupäeval ja pühapäeval toimub Tallinnas Sparta spordiklubis rahvusvaheline Fitlap Cup. Sügise suurimal fitnessiüritusel Eestis astub võistlustulle üle 200 sportlase Eestist, teistest Balti riikidest ja Põhjamaadest. Mõlemal päeval algab võistlusprogramm kell 10.

Laupäeval võisteldakse laste ja täiskasvanute Fitness Challenge'is ning algajate kulturismi- ja fitnessikategooriates. Fitness Challenge'is lähevad joonele kahekordne maailmameister Priit Meier ja René Laane. Algajate võistlusel astub esimest korda lavale ka Brigita Anton.

Võistluslavale naaseb kümneaastase pausi järel Kiivikaste kulturismi- ja fitnessipere noorim liige Emilia Kiivikas. Ta oli 2016. aastal esimene Eesti laste fitnessi karikavõitja ning võistleb nüüd wellness'i kategoorias mõlemal päeval: laupäeval algajate seas ja pühapäeval põhivõistlusel. Esimest korda saab samal võistlusel laval näha õdesid Emiliat ja Christin-Amani Kiivikast.

Pühapäevasel põhivõistlusel saab Christin-Amani Kiivikas bikiinifitnessis taas vastamisi minna eelmisel nädalavahetusel Põhjamaade meistrivõistlused võitnud Eevi Seikkulaga. Fit model'i kategoorias võistleb Euroopa meister Marta Lember, meeste physique'is kaitseb tiitlit soomlane Selim Vainikka ning bodyfitnessis astub lavale kahekordne Põhjamaade meister Liis Mirjam Juvas. Pühapäeval võistleb ka tõsielusaatest tuntud Diana Teniste.

Pealtvaatajad saavad ka ise oma jõu proovile panna. Eesti tugevaim mees Ervin Toots viib läbi dünamomeetri ehk haardetugevuse mõõtmise võistluse, kus selgitatakse välja tugevaima haardega mees ja naine.

Fitlap Cup on ühtlasi oluline jõuproov enne 3. oktoobril toimuvaid Eesti kulturismi ja fitnessi 60. juubeli meistrivõistlusi. Eesti esimesed meistrivõistlused peeti 60 aastat tagasi, 1966. aastal.

Toimetaja: Anders Nõmm

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