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Petrõkina võitis Bergamo võistluse

Iluuisutamine
Niina Petrõkina
Niina Petrõkina Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Iluuisutamine

Kahekordne iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina saavutas Itaalias Bergamos toimuval ISU Challengeri võistlusel esikoha.

Lühikavas oma tippmarki ligi seitsme punktiga parandanud ja esikoha haaranud Petrõkina teenis laupäevases vabakavas 133,21 punktiga teise koha. Ta proovis sel hooajal kavasse lisatud neljakordset hüpet, mis paraku seekord veel välja ei tulnud. Lisaks tegi Petrõkina väikese vea kolmekordsel lutz'ul. Petrõkina isiklik rekord on aasta alguses Euroopa meistrivõistlustel uisutatud 145,53 punkti.

Vabakava võitis korealanna Shin Ji-a, kes kogus Petrõkinast 1,12 punkti rohkem. Kolmanda koha sai kodupubliku ees võistelnud Lara Naki Gutmann 132,14-ga.

Kahe kava kokkuvõttes tuli Petrõkina võitjaks 210,41 punktiga. Isiklikust rekordist jäi lahutama veidi vähem kui kuus punkti. Pjedestaali teisele astmele pääses Ji-a (209,26) ja kolmandale Gutmann (202,74).

Maria Eliise Kaljuvere hoidis lühikava järel neljandat kohta. Vabakavas korjas ta 94,32 punkti, mis andis kümnenda koha. Kokkuvõttes platseerus Kaljuvere 157,84 punktiga üheksandale kohale.

Meeste üksiksõidus on lühikava järel esikohal Mihhail Selevko (91,09). Vabakava sõidetakse pühapäeva lõunal.

Toimetaja: Henrik Laever

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