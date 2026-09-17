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Vennad Selevkod järelhüüdes Kononovale: raske on sõnu leida

Iluuisutamine
Mihhail Selevko ja Irina Kononva Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel
Mihhail Selevko ja Irina Kononva Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Iluuisutamine

Neljapäeval siitilmast lahkunud iluuisutreeneri Irina Kononova endised juhendatavad, vennad Aleksandr ja Mihhail Selevko tänasid järelhüüdes tunnustatud treenerit.

Alates 1996. aastast töötas Kononova iluuisutamise treenerina ning alates 2001. aastast oli ta Tallinna iluuisutamiskooli direktor. Selevkosid juhendas ta noorest east ning viis oma õpilased maailma tippu. Seejuures sai Aleksandr Selevkost 2024. aastal esimene Eesti iluuisutaja, kes täiskasvanute tiitlivõistlusel medali võitnud.

"Raske on leida sõnu, millega saaksin jätta hüvasti kellegagi, kes on mänginud minu elus nii suurt rolli," kirjutas Aleksandr Selevko ühismeedias. "Irina polnud ainult mu treener - ta oli keegi, kes uskus minusse, toetas mind ja aitas mind kujundada selliseks inimeseks ja uisutajaks, kes ma olen."

"Irina jääb alatiseks minu teiseks emaks!" lisas vanem Selevko.

"Minu treener, kes oli üle 20 aasta igapäevaselt minu kõrval, lahkus meie seast. Tänan sind kõikide nende aastate eest, minu juhendamise eest ja kõige eest, mis sa mulle õpetasid. Olen sulle igavesti tänulik!" kirjutas Mihhail Selevko.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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