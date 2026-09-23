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HC Panter sai Riias hooaja teise kaotuse

Jäähoki
HK Mogo/RSU - HC Panter
HK Mogo/RSU - HC Panter Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Eesti jäähokiklubi HC Panter pidi kolmapäevases Optibet hokiliiga kohtumises tunnistama HK MOGO/RSU 4:1 paremust.

Pantrid alustasid kohtumist võitluslikult ning avakolmandik möödus tasavägises heitluses. Väravaid ei sündinud ning esimesele vaheajale mindi seisul 0:0.

Teisel kolmandikul avas MOGO/RSU skoori pärast Panteri teenitud karistust, mille vastased kiiresti ära kasutasid. Vaid kaks minutit hiljem suurendas MOGO/RSU eduseisu 2:0-le ning selle tulemusega mindi ka teisele vaheajale.

Kolmandal perioodil lõi MOGO/RSU veel kaks väravat ning kasvatas eduseisu juba 4:0-le. Panter sai oma esimese värava kirja kuus minutit enne kohtumise lõppu, kui täpne oli Saveli Novikov. Rohkem väravaid kohtumises ei sündinud ning lõpptulemuseks jäi 4:1 MOGO/RSU kasuks.

Panteri väravas tegi hea mängu Georg Vladimirov, kes tõrjus 27 vastaste pealeviset.

HC Panteri järgmised Optibet hokiliiga kohtumised ootavad ees juba sel nädalavahetusel, kui 26. ja 27. septembril kohtutakse Daugavpilsis HS Riga/Dinaburgaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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