MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

"See, mis juhtus, oli taktikaline pettus. Ja see on minu arvates väga vastik," ütles Tschofenig kodumaisele väljaandele Tiroler Tageszeitung.

Skandaal algas märtsi alguses Norras Trondheimis peetud maailmameistrivõistlustel, kui meediasse jõudis salaja filmitud video Norra suusahüppekoondise tagatubadest, kus õmmeldi kombinesoone ümber.

Norra taustajõud tunnistasid hüppekombinesoonide tahtlikku manipuleerimist, kuid väidetavalt polnud sportlased sellest teadlikud. Esialgu määrati ajutine võistluskeeld viiele suusahüppajale ning lisaks eemaldati ala juurest kolm Norra koondise taustajõudu. Aprilli alguses sportlaste ajutised keelud aga tühistati.

Augusti lõpus määras rahvusvaheline suusaliit Norra koondislastele Marius Lindvikile ja Johann Andre Forfangile kolme kuu pikkuse võistluskeelu, ülejäänud kolm Norra suusahüppajat vabastati süüdistustest.

"Oleme tihti mõelnud, et Norra koondise kombed näevad pisut veidrad välja. Mõistan, et kõik otsivad võimalusi, kuidas reeglitest mööda hiilida, aga kui lähed juba hallile alale, on see minu jaoks vastuvõetamatu," pahandas Tschofenig.

Tema sõnul pidid Norra sportlased ka ise olema teadlikud, et nende kombinesoone oli manipuleeritud. "Nad teadsid nagunii, et nende kombinesoonid ei vastanud reeglitele. Me kõik arvame nii. Nad häbistasid meie spordiala ja samas käituvad, nagu oleksid nad ohvrid," põrutas Tschofenig.

Norra rahvusringhääling (NRK) palus Tschofenigi väljaütlemistele kommentaare ka võistluskeelu saanud suusahüppajatelt. "Uurimine on läbi ja raportis on selgelt kirjas, et Marius ja mina ei teadnud, et kombinesoonidega manipuleeriti. Nii et pean ütlema, et olen pettunud, et Daniel üritab mingit sõnasõda õhutada," vastas Forfang NRK-le.

"Aruandes on kirjas, et mina ja Johann ei teadnud pettusest midagi," kirjutas ka Lindvik NRK-le.

Norra telekanal TV2 avaldas septembri alguses, et tegelikult paljastas Norra suusahüppeskandaali uurimine, et mitu riiki, sealhulgas Saksamaa ja Austria, manipuleerisid oma suusahüppevarustusega hooajal 2023/24.

"Kas Daniel ja ülejäänud Austria ja Saksamaa on ka seda raportit näinud?" jätkas Forfang, viidates TV2 loole.

"Kui ta on nii suure suuga, peaks ta vähemalt ise asjad selgeks tegema," ütles ka Lindvik.