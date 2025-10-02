X!

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

Suusahüpped
Daniel Tschofenig
Daniel Tschofenig Autor/allikas: SCANPIX/AP
Suusahüpped

Kevadel esimest korda MK-sarja üldvõidu võtnud 23-aastane Austria Daniel Tschofenig on veendunud, et Trondheimis peetud maailmameistrivõistlustel kombeskandaali sattunud Norra suusahüppajad olid pettusest teadlikud.

"See, mis juhtus, oli taktikaline pettus. Ja see on minu arvates väga vastik," ütles Tschofenig kodumaisele väljaandele Tiroler Tageszeitung.

Skandaal algas märtsi alguses Norras Trondheimis peetud maailmameistrivõistlustel, kui meediasse jõudis salaja filmitud video Norra suusahüppekoondise tagatubadest, kus õmmeldi kombinesoone ümber.

Norra taustajõud tunnistasid hüppekombinesoonide tahtlikku manipuleerimist, kuid väidetavalt polnud sportlased sellest teadlikud. Esialgu määrati ajutine võistluskeeld viiele suusahüppajale ning lisaks eemaldati ala juurest kolm Norra koondise taustajõudu. Aprilli alguses sportlaste ajutised keelud aga tühistati.

Augusti lõpus määras rahvusvaheline suusaliit Norra koondislastele Marius Lindvikile ja Johann Andre Forfangile kolme kuu pikkuse võistluskeelu, ülejäänud kolm Norra suusahüppajat vabastati süüdistustest.

"Oleme tihti mõelnud, et Norra koondise kombed näevad pisut veidrad välja. Mõistan, et kõik otsivad võimalusi, kuidas reeglitest mööda hiilida, aga kui lähed juba hallile alale, on see minu jaoks vastuvõetamatu," pahandas Tschofenig.

Tema sõnul pidid Norra sportlased ka ise olema teadlikud, et nende kombinesoone oli manipuleeritud. "Nad teadsid nagunii, et nende kombinesoonid ei vastanud reeglitele. Me kõik arvame nii. Nad häbistasid meie spordiala ja samas käituvad, nagu oleksid nad ohvrid," põrutas Tschofenig.

Norra rahvusringhääling (NRK) palus Tschofenigi väljaütlemistele kommentaare ka võistluskeelu saanud suusahüppajatelt. "Uurimine on läbi ja raportis on selgelt kirjas, et Marius ja mina ei teadnud, et kombinesoonidega manipuleeriti. Nii et pean ütlema, et olen pettunud, et Daniel üritab mingit sõnasõda õhutada," vastas Forfang NRK-le.

"Aruandes on kirjas, et mina ja Johann ei teadnud pettusest midagi," kirjutas ka Lindvik NRK-le.

Norra telekanal TV2 avaldas septembri alguses, et tegelikult paljastas Norra suusahüppeskandaali uurimine, et mitu riiki, sealhulgas Saksamaa ja Austria, manipuleerisid oma suusahüppevarustusega hooajal 2023/24.

"Kas Daniel ja ülejäänud Austria ja Saksamaa on ka seda raportit näinud?" jätkas Forfang, viidates TV2 loole.

"Kui ta on nii suure suuga, peaks ta vähemalt ise asjad selgeks tegema," ütles ka Lindvik.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

11:56

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

11:32

Kalev/Cramo sai kõik eurosarja vastased teada

10:59

Transi U-19 võistkonna euroteekond lõppes Fääri saarte meistri vastu

10:26

Malõgina sai Bratislavas napi kaotuse

09:52

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

09:28

Shein jagas Norra kõrgliigas väravasöödu, ent võiduks sellest ei piisanud

08:57

Glinka murdis esimest korda maailma edetabelis 300 parema sekka

08:42

Žalgiris üllatas Euroliiga avamängus kevadist finalisti

08:05

TalTech/Alexela sai eurosarjas kindla kaotuse

00:06

PSG röövis Barcelonas kolm punkti 90. minuti väravaga

laskesuusatamine

23.09

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

22.09

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise suurvõistlusteks

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

07.09

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks

jäähoki

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

29.09

Stanley karikavõitja jäi oma kaptenist pikaks ajaks ilma

28.09

Tiitlikaitsja Everest sai alguse šokist üle ja võitis Sädet

27.09

HC Panter mängis kodujääl kolmeväravalise edu maha

freestyle suusatamine

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

kahevõistlus

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

26.09

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

26.09

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

suusatamine

24.09

Kläbo viidi kurja herilase tõttu haiglasse

23.09

Tuult segab OM-hooaja eel seljavigastus: olen pidanud tegema kompromisse

14.09

Ralf Kivil: Trondheimi MM-il võistlemine oli reaalsuskontroll

10.09

Alevil on olümpiaks plaan paigas: ma ei mõtle 10 km peale nii palju kui 50 km peale

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

09:52

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

28.09

Aigro treener on optimistlik: tema lennuoskused on juba väga head

27.09

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

27.09

Kaimar Vagul jäi kahel päeval järjest neljandaks

iluuisutamine

27.09

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

27.09

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

27.09

Sofia Nekrassova uisutas Bakuus 15. kohale

27.09

Neljakordsel hüppel kukkunud Selevko võttis Slovakkias sisse kuuenda koha

mäesuusatamine

11:56

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

24.09

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

19.09

Eesti mäesuusatajad sihivad mitmekesi olümpiale

16.09

Itaalia mäesuustaja hukkus Tšiilis treeningul

jääkeegel

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

22.09

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

21.09

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo