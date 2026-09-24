Hispaania jõudis 18-aastase vahe järel Billie Jean King Cupi poolfinaali

Jessica Bouzas Maneiro (WTA 98.) alistas esimeses üksikmängus vaid tunniga 6:2, 6:2 Sonja Žhijenbajeva (WTA 384.), aga maailma 78. reket Julia Putintseva sai siis 6:2, 3:6, 6:1 jagu Cristina Bucsast (WTA 35.).

Nõnda sai otsustavaks paarismäng, kus Bucsa ja Sara Sorribes Tormo võitsid Anna Danilinat ja Žhibek Kulambajevat 6:2, 7:5, tõrjudes sealjuures 18 vastaste murdepalli. Kasahstan mängis ilma maailma esireketi Jelena Rõbakinata, Hispaania naiskond jõudis viimati nelja parema sekka 18 aastat tagasi.

Reedeses poolfinaalis kohtub Hispaania Tšehhiga, kes oli teisipäeval 2:0 üle Suurbritanniast. Shenzhenis esindavad tšehhitare Wimbledoni võitja Linda Noskova ja Marie Bouzkova; teistes veerandfinaalides mängivad Itaalia ja Hiina ning Ukraina ja Belgia.