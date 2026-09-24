Levadia teenis noorte Balti liigas hõbemedalid

RFS asus kohtumist juhtima 25. minutil, kui liini taha saadetud pikk pall leidis vastase ründaja, kes realiseeris võimaluse täpselt. Teise poolaja alguses suurendas RFS eduseisu: mängijate vahelt võideti pall endale, hoiti see kontrolli all ning karistusala joone lähistelt sooritatud madal löök lõpetas Levadia väravas, vahendab kohtumise kulgu jalgpall.ee. Tallinna FC Levadia U14 võistkond

RFS lõi kolmanda värava 56. minutil: Levadia väravavaht sai esimese kauglöögi tõrjutud, kuid pall põrkas värava ette vastasmängija jalale, kes selle võrku saatis. Vaid kaks minutit hiljem sündis kohtumise lõpptabamus, kui RFS mängis end taas karistusalasse, möödus vastasest ning toimetas palli terava nurga alt värava ette, kus ründajal jäi üle vaid jalg vahele panna.

Levadia pääses alagrupiturniirilt edasi neljandana ehk viimasena. Nii veerandfinaalis kui poolfinaalis suutis Levadia korduskohtumises seisu viigistada ning tagada endale edasipääs alles penaltiseerias. Finaalis võistles Eesti klubi esmakordselt. Varem olid Eesti klubid jõudnud poolfinaali – 2024. aastal FC Nõmme United U16 vanuseklassis ning mullu Viimsi MRJK U16 ja FC Nõmme United U15 arvestuses.