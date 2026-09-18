Oma klubi Washington Capitalsi hooajaeelsel meediapäeval, mis oli ühtlasi mängija 41. sünnipäev, kõneles Ovetškin ajakirjanikega videost, mis oli saanud omajagu tagasisidet.

"Mis puutub sellesse videosse: ma olen venelane," ütles Ovetškin enne küsimustele vastamist. "Kui ma olen hoki mängimise lõpetanud, jään ma tõenäoliselt sinna. Ma hakkan seal elama. Seal elavad mu lapsed ja pere. Seega on minus palju rahu ja armastust ning loodan, et kõik saab korda."

NHL-i kõigi aegade suurimalt väravakütilt küsiti, kas valitsuse palvest keeldumisel oleks olnud tagajärgi, kuid mängija andis mõista, et ta isegi ei kaalunud keeldumist. "Nad palusid mul seda teha. Ütlesin "jah" – nii lihtne see oligi," sõnas Ovetškin. "Olen ​​venelane ja toetan oma riiki."

ESPN-ile antud intervjuus rõhutas ta veel kord, et ei poolda sõda ja loodab, et see saab varsti läbi ning et ta toetab vaid "seda, mis toimub Venemaal". "Soovin kõigile rahu ja armastust," ütles Ovetškin. "Pole tähtis, kes sa oled – ameeriklane, venelane või ukrainlane. Loodan, et kõik läheb hästi ja asi saab varsti läbi."

Venemaa alustas 2022. aastal täiemahulist sissetungi Ukrainasse ja on sellest ajast peale olnud nii spordimaailmas kui ka laiemalt rahvusvaheliselt isoleeritud. ÜRO viimaste andmete kohaselt on hukkunud üle 16 000 Ukraina tsiviilisiku ja lisaks potentsiaalselt sadu tuhandeid Ukraina relvajõudude liikmeid.

Ovetškin, kes on Putini pikaajaline sõber ja algatas omal ajal veebiliikumise "Putin Team", esineb reklaamisarjas koos teiste tuntud venelastega. Välisminister Sergei Lavrov ütleb videos, et iga rahvas, kes tuleb Venemaa vastu mõõgaga, ei peaks ootama mingit armu. "Me tõuseme üheskoos, nagu teeme seda täna," teatas Lavrov.

Video on tekitanud vastukaja ka USA-s. Esindajatekoja liige, Lõuna-Carolina vabariiklane Joe Wilson saatis NHL-ile kirja, milles palus Ovetškinile määrata mängukeeld.

"Kuigi härra Ovetškinil on täielik õigus omada isiklikke poliitilisi vaateid, tekitab aktiivne osalemine Putini rõhuva partei kampaaniamaterjalides – seda ajal, mil ta on meie riigi pealinna NHL-i klubi kapten – tõsiseid küsimusi standardite kohta, mida oodatakse liigat ja oma kogukonda esindavatelt mängijatelt," kirjutas Wilson.

Kuulsuste halli kuuluv tšehhist väravavaht Dominik Hašek, kes on Putini ja Venemaa kriitik, ütles sel nädalal, et Ovetškin ja teised reklaamis osalenud mängijad on "otsustanud ametlikult toetada Venemaa imperialistlikku sõda Ukrainas".

Capitalsi peamänedžer Chris Patrick kommenteeris ESPN-ile, et Ovetškin ei kooskõlastanud osalemisotsust meeskonnaga. "Ütleksin, et see on keeruline olukord, ja mõistan, miks inimesed on pahased," ütles Patrick ajakirjanikele. "Ja see on ilmselt kõik, mida peaksin selle kohta ütlema kui hokimeeskonna peamänedžer, mitte kui inimene, kes on hästi kursis geopoliitiliste teemadega."