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Petrõkina nihutas ISU hooaja avavõistlusel rekordit pea seitsme punktiga

Iluuisutamine
Rahvusvaheline uisuvõistlus Tallinn Open 2026 - Niina Petrõkina
Rahvusvaheline uisuvõistlus Tallinn Open 2026 - Niina Petrõkina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Iluuisutamine

Kahekordne iluuisutamise Euroopa meister Niina Petrõkina avab sel nädalavahetusel oma rahvusvahelise hooaja Itaalias ISU Challengeri võistlusel. Reedeses lühikavas parandas Petrõkina oma tippmarki ligi seitsme punktiga.

Reedel toimunud lühikavas pakkus Petrõkina Hispaania poptähe Rosalia muusikale uisutades lausa 77,20 punkti väärt esituse. Tema senine isiklik rekord 70,61 punkti sündis tänavustel Euroopa meistrivõistlustel.

Nädala eest uisutas Petrõkina Haabersti jäähallis Tallinn Openil välja 72,67 punkti, aga ametliku rekordina see kirja ei läinud, sest tegemist ei olnud ISU võistlusega. Oma reedese tulemusega jõudis Petrõkina juba lähedale naiste kõigi aegade esikümnele: praegu kümnendal kohal olev jaapanlanna Mao Shimada teenis kaks nädalat tagasi kodumaal 78,84 punkti.

Video Petrõkina lühikavast:

Petrõkina järel on teine Lõuna-Korea uisutaja Shin Jia (74,93) ja kolmas itaallanna Lara Naki Gutmann (70,60). Neljas on oma debüüdil täiskasvanute seas samuti suurepärase lühikava pakkunud Maria Eliise Kaljuvere (63,52), kes nihutas oma senist, juunioride GP-l püstitatud isiklikku rekordit ligi kahe punktiga.

Video Kaljuvere lühikavast:

Naiste vabakava sõidetakse Bergamos laupäeva õhtupoolikul.

Toimetaja: Anders Nõmm

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