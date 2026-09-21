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Naiste hokiliigas alustasid võiduga Everest ja Roosa Panter

Jäähoki
HC Everest.
HC Everest. Autor/allikas: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki
Jäähoki

Eesti naiste hokiliiga hooaeg algas möödunud nädalavahetusel kahe kohtumisega. Alanud hooajal võistlevad meistritiitli nimel HC Grizzlyz, HC Everest, HK Säde, HK Roosa Panter ja HC Wolferines.

Hooaja avapäeval kohtusid Tondiraba jäähallis eelmise hooaja finalistid HC Grizzlyz ja HC Everest. Tasavägises kohtumises teenis 5:3 võidu HC Everest.

Võitjate eest viskas kolm väravat Anna Fedjajeva. Ühe tabamuse lisasid Aleksandra-Olga Seppar ja Anna Dubkova.

Teises kohtumises läksid Haabersti jäähallis vastamisi eelmise hooaja pronksimängus kohtunud HK Säde ja HK Roosa Panter. Seekord kuulus 3:1 võit Roosa Pantrile.

Roosa Panteri eest viskas kaks väravat Diana Kaareste ning ühe tabamuse lisas Alisia Tsurdaljova.

Naiste hokiliiga järgmised kohtumised peetakse 26. septembril. Tondiraba jäähallis kohtuvad HC Wolferines ja HK Säde ning Haabersti jäähallis lähevad vastamisi HK Roosa Panter ja HC Grizzlyz.

Toimetaja: Henrik Laever

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