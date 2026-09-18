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Naiste hokiliiga saab avapaugu

Jäähoki
Jäähoki Eesti naiste meistriliiga
Jäähoki Eesti naiste meistriliiga Autor/allikas: Julia Sevastjanova
Jäähoki

Eeloleval nädalavahetusel saab alguse jäähoki Eesti naiste meistrivõistluste hooaeg, kus sarnaselt mullusele lööb kaasa viis võistkonda.

Tiitli nimel asuvad võistlustulle HC Grizzlyz, HC Everest, HK Säde, HK Roosa Panter ja HC Wolferines. Põhiturniiril mängivad kõik naiskonnad omavahel neli ringi. Neli paremat jätkavad seejärel kahe võiduni peetavates sõelkohtumistes.

Hooaja avamängudes kohtuvad laupäeval Tondiraba jäähallis eelmise hooaja finalistid HC Grizzlyz ja HC Everest ning Haabersti jäähallis HK Roosa Panter ja HK Säde.

Toimetaja: Siim Boikov

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