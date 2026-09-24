Soome alistas EM-il valitseva maailmameistri ja pääses poolfinaali

Torinos enam kui 8000 pealtvaataja ees kolmandat järjestikust EM-poolfinaali kohta jahtinud Itaalia pööras tasavägise avageimi lõpu enda kasuks, aga hakkas teises rohkem eksima ning Soome tõi tabloole viigi. Kolmandat geimi alustas Soome juba 10:3 spurdiga ning kuigi Itaalia kahandas soomlaste edu 10:6 ja 11:8 peale, siis Soome servisurve oli piisavalt tugev, et geim kindlalt võita.

Neljandas geimis haaras kodumeeskond 6:3 ja 11:8 eduseisu, soomlased näitasid aga suurepärast kaitsemängu ja Mika Haapaniemi äss tõi tabloole 11:11 viigi. Geimi lõpus viis itaallaste blokk ning Simone Giannelli tugev serv võõrustajad ikkagi ette ning kohtumine läks otsustavasse geimi. Seal läks Itaalia 5:2 ja 11:8 juhtima, aga Luka Marttila ning Joonas Jokela toel jõudsid põhjanaabrid viigini ja suutsid geimi võita 15:12.

Soome jõudis Euroopa meistrivõistlustel nelja parema sekka teist korda, esimest korda suudeti seda 2007. aastal. Jokela tõi soomlastele 28 ja kolm ässa servinud Marttila 22 punkti, Haapaniemi arvele jäi kümme punkti viie blokipunktiga. Itaallaste resultatiivseim oli Yuri Romano 20 punktiga.

"Tunne on suurepärane. Kuigi see on tähtis võit, ei ole me veel midagi saavutanud: teekond jätkub," rääkis CEV-i kodulehele Joonas Jokela. "Mõistagi on maailmameistrite alistamine hiilgav. Teadsime, et meil on võimalus, aga selline võit juhtub kord sajast. Tulime mängule teadmisega, et meil pole midagi kaotada. Kõik pinged olid kodupubliku ees mängival Itaalial, seega oli iga punkti ja geimi võit meie jaoks eriline, sest meil polnud ootusi."

Teises kolmapäevases veerandfinaalis alistas Sloveenia 3:1 Belgia ning läheb poolfinaalis vastamisi Poolaga. Soome vastaseks reedel Milanos toimuvas poolfinaalis on Prantsusmaa.