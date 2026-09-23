Tohver EOK soovitustest: väljaspool võistlusi on mõistlik ennast kaitsta

"Eesti olümpiakomitee nagu ka Eesti riik ei toeta Venemaa ja Valgevene normaliseerimist tagasi rahvusvahelisse kogukonda. Sport ei tohiks olla erand," tõdes Tohver kolmapäeval "Ringvaates". "Kahjuks on läinud nii, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad põhimõtteliselt osaleda olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustel, seda juhul, kui rahvusvahelised alaliidud seda lubavad. Enamus seda teevad. Oleme olukorras, kui me mingeid juhiseid ei anna, siis Eesti sportlastel tekib küsimus, kas ma nüüd tohin või ei tohi võistelda."

"Meie ütleme seda, et võistlemine on põhjendatud, sest vastasel juhul saavad agressorriikide sportlased lihtsalt rohkem kvalifikatsioonikohti, rohkem medaleid ja Eesti sportlased ei ole selles süüdi. Eesti sportlastel on õigus võistelda ja me peame seda põhjendatuks. See on meie väga selge seisukoht," kinnitas Tohver.

Londoni olümpiahõbeda, Kreeka-Rooma maadleja Heiki Nabi sõnul Venemaa ja Valgevene sportlaste tagasi rahvusvahelisele areenile lubamine maadluses eriti midagi ei muuda, sest agressorriikide sportlased on kogu aeg osaleda saanud. "Lõpuks on ta ala mõistes samamoodi võistlev sportlane nagu iga teine ja sa ei saa midagi teha: kui ta on lubatud, siis ta on lubatud. Valid, kas sa ei võistle temaga ja loobud oma saavutusest, aga minu arvates see on teistpidi halb. Treenid ikkagi selleks, et saada tulemusi ja võita," sõnas Nabi.

Kahekordse maailmameistri sõnul tuleb vähe ette, et Venemaa või Valgevene sportlastega puutuks kokku ka mativäliselt. "Venemaa sportlastega oli juba enne selle kõige algust kokkupuudet vähem ja nad ei käi välislaagrites. Nende puhul oli pigem see, et kas lähed ise Venemaale, sest nad ei liigu väga ringi, on kodused. Võistlustel sõltub palju loosist. Aga pigem on kokkupuudet vähe," tõdes ta.

EOK käitumisjuhistes on välja toodud, et Eesti sportlased ja delegatsioonid peavad järgima rahvusvaheliste alaliitude siduvaid reegleid, aga neil soovitatakse auhinnatseremoonial ning mujal avalikus ruumis hoida füüsilist distantsi. Samuti soovitatakse Venemaa ja Valgevene sportlastega vältida suhtlust sotsiaalmeedias ning hoiduda piltidest, mida saab kasutada propagandaks.

"Iga sportlane saab lõpuks lähtuda oma sisemisest tõekspidamisest, oma eetikanormist. Oleme näinud, et Venemaa sportlased üritavad teatud aladel teha koos sotsiaalmeediapilte ja neid üles panna. Seda tuleks vältida," toonitas Tohver. "Võistlusareenil ei ole sportlasel kohustust eirata - meil on rahvusvaheliselt näiteid, näiteks Ukraina tennisistid ei anna siiani Venemaa sportlastele kätt -, aga väljaspool seda on mõistlik ennast kaitsta, et võimalusel mitte osaleda kohtades, kus seda saab ära kasutada."