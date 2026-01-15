Norra suusahüppeskandaali keskmes olnud taustajõud said pika võistluskeelu

Norra suusahüppeskandaal algas mullu märtsis Trondheimis peetud maailmameistrivõistlustel, kui meediasse jõudis salaja filmitud video Norra suusahüppekoondise tagatubadest, kus õmmeldi kombinesoone ümber. Norra taustajõud tunnistasid hüppekombinesoonide tahtlikku manipuleerimist.

Pärast sõltumatu organisatsiooni IECO uurimist esitati FIS-i eetikareeglite rikkumise ja võistlustulemuste manipuleerimise eest augustis süüdistus Norra koondise endisele peatreenerile Magnus Brevigile, endisele abitreenerile Thomas Lobbenile ning endisele rätsepale Adrian Liveltenile.

Kui sportlastele Marius Lindvikule ja Johann Andre Forfangile määrati juba augustis kolme kuu pikkune võistluskeeld, siis ametnike kohta tehti otsus nüüd.

Nii Brevig, Lobben kui Livelten said FIS-ilt 18 kuu pikkuse spordis osalemise keelu, mille sisse arvatakse esialgse keelu periood (alates 2025. aasta 12. märtsist). Nii saavad ametnikud spordi juurde naasta tänavu septembris. Lisaks peavad norralased tasuma 5000 šveitsi frangi ehk umbes 5360 euro suuruse trahvi.

"Võttes aluseks varasemad sarnased juhtumid, arvame, et FIS-i otsus on ebaproportsionaalselt range ning meil on raske mõista, miks meid koheldakse samas olukorras olnutega erinevalt," sõnasid mehed läbi oma advokaatide neljapäeval.