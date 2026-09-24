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51-aastane võimlemislegend jahib piletit oma üheksandale OM-ile

Võimlemine
Oksana Tšusovitina
Oksana Tšusovitina Autor/allikas: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
Võimlemine

Legendaarne Usbekistani sportvõimleja Oksana Tšusovitina pääses Aasia mängudel 51-aastaselt toenghüppe võistluse finaali ning on sihikule võtnud pääsu oma üheksandatele olümpiamängudele.

Tšusovitina saavutas teisipäevases kvalifikatsioonis 13,266 punktiga neljanda koha ning tagas pääsme neljapäevasesse finaali. Pärast võistlust kinnitas usbekk, et loodab pääseda 2028. aasta Los Angelese olümpiale. Oma OM-debüüdi tegi Tšusovitina 1992. aastal Barcelonas, kus võitis kohe ka kuldmedali.

Tšusovitina sõnul on teda märkimisväärselt kaua tipus hoidnud fakt, et tal pole kunagi olnud ühtegi tõsist vigastust. "Kuni naudin võistlemist ja suudan seda, miks peaksin lõpetama? Tunnen end suurepäraselt. Ma ei võistle kellegi vastu, naudin lihtsalt protsessi. On hiilgav võistelda, kui publik toetab nii tugevalt. Pärast kõiki aastaid hakkan lõpuks võimlemisest saama ainult positiivseid emotsioone," sõnas legendaarne sportlane kolmapäeval reporteritele.

Juunis 51. sünnipäeva tähistanud Tšusovitina on pika karjääri jooksul tiitlivõistlustel lisaks Usbekistanile esindanud nii Nõukogude Liidu, SRÜ ja olümpialipu all võistelnud koondist kui Saksamaad. Olümpialt on ta võitnud kulla ja hõbeda, MM-ilt kolm kulda ja neli hõbedat.

Sealjuures lõpetas Tšusovitina pärast Tokyo olümpiat karjääri, kuid mõtles hiljem ringi, et võistelda 2022. aasta Aasia mängudel ja Pariisi OM-il. Prantsusmaale jäi tal aga vigastuse tõttu sõitmata. Mullu näitas Tšusovitina häid esitusi maailmakarikasarjas, kui teenis Bakuu etapil esikoha ning Saksamaal Cottbusis pronksi.

Toimetaja: Anders Nõmm

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