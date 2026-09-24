Veatult jätkav Viljandi tõusis käsipallitabeli tippu

Eesti meeste käsipalli meistriliigas alistas Viljandi HC/LEONHARD WEISS 31:29 HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi ning tõusis tabeliliidriks. Tallinna Mistra ja Põlva Serviti vaheline kolmanda vooru kohtumine peetakse Balti liiga raames novembris.

Hooaega kahe võiduga alustanud Viljandi HC suutis küll kodupubliku ees kaheksandaks minutiks 4:2 edu võtta, kuid kümme minutit hiljem võtsid Horizoni mehed siiski järgi ning Karl Kõverik taastas tablool viiginumbrid 8:8. Järgnevate hetkede jooksul püsis initsiatiiv küll korraks HC Kehra käes, kuid poolaeg lõpetati siiski seisul 13:13.

Marko Koksi sõnad garderoobis mõjusid Viljandi mängule tugevamalt ning teist poolaega alustati marulise tempoga. Andrei Basarab viis võõrustajad 38. minutil 19:15 ette ning kuus minutit hiljem oli seis juba 25:18. Seisuni 31:26 57. minutil olid ohjad kindlalt Viljandi käes, siis aga tegid Kehra mängijad veel viimase ponnistuse, kuid ajast jäi seekord puudu ning lõppskooriks jäi 31:29.

Viljandi HC võitu panustasid Aleksander ja Johannes Pertelson kuue väravaga. HC Kehra eest sai Martin Lepik kirja kuus ning Timo Roomere, Maksim Tanner MC Cauley ja Oskar Luks neli tabamust. Viljandi tõusis selle võiduga ühtlasi meistriliiga tabeli tippu, kuna Põlva Serviti selle vooru mäng peetakse novembris. HC Kehra jagab kolmandat kohta.

"Kuigi mõned lihtsad eksimused rünnakupoolel jäävad kripeldama, siis õnneks kaitses saime hästi hakkama ning selle pealt õnnestus kiirrünnakutest väravaid saada," võttis kohtumise kokku Viljandi HC mängumees Johannes Pertelson. "Saime korraliku soojenduse nädalavahetusel eesootava Balti liiga eel ning oleme selleks valmis."