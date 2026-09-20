Rekordilainel Mihhail Selevko võitis Bergamo võistluse

Eesti iluuisutaja Mihhail Selevko uuendas isiklikku rekordit enam kui 15 punktiga ja võitis Bergamos toimunud ISU Challenger kategooria võistluse.

Pühapäeval toimunud vabakavas sai Selevko 169,78 punkti ehk üle kümne punkti enam kui oli tema senine vabakava rekord 158,86, mille püstitas 2024. aastal Zagrebis.

Kahe kava kogusumma 260,87 punkti ületas tema samuti Zagrebis püstitatud kogusumma senise rekordi (245,06) enam kui 15 silmaga. Vend Aleksandri isiklik rekord (270,42) jääb nüüd vähem kui kümne punkti kaugusele.

Tulemus ületab kindlalt ka hiljuti Tallinnas uisutatud mitteametliku isikliku rekordi 251,91.

Selevko oli Bergamos parim mõlemas kavas ja võitis mõistagi ka kokkuvõttes. Teiseks tulnud neutraalse lipu all võistlev Matvei Vetlugin kogus 254,53 ja kolmanda koha saanud prantslane Corentin Spinar 247,66 punkti.

Eesti teenis Bergamos seega kaks esikoha, sest naiste üksiksõidus võidutses 210,41 punktiga Niina Petrõkina, edestades 1,15 punktiga korealannat Jia Shini.