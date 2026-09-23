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Varrak: mingi hetk tundus, et mäng hakkab ära minema

Korvpall
Foto: Kuvatõmmis
Korvpall

TalTech/Alexela tuli Põhja-Euroopa korvpallisarjas ENBL avamängus Norra meistri Fyllingen Lionsi vastu välja 19-punktilisest kaotusseisust ja teenis 95:94 võidu.

TalTech jäi avapoolajal 19-punktilisse kaotusseisu, aga võitis kolmanda veerandaja 36:21 ning hiljem kogu kohtumise Oliver Metsalu viimase sekundi korvist. Võidukorvile resultatiivse söödu andnud Jorgen Rikberg kogus TalTechi kasuks 22 punkti, külalisi vedasid vastavalt 28 ja 23 punkti visanud ameeriklased Davonte Davis ja Kalob Ledoux.

"Paras pähkel!" Tunnistas võidu järel TalTechi peatreener Alar Varrak. "Ameeriklastele toetuv, suurepärast mängu näitasid kaks ameeriklast. Nägime nendega vaeva, aga nad said enesekindluse ja panid väga raskeid viskeid sisse. Mingi hetk võib-olla tundus, et see mäng hakkab ära minema, aga teiseks poolajaks muutsime natuke rotatsiooni ja kaitsetaktikat, saime paremini kontrolli alla. Rünnak tuli järgi, ise viskasime teisel poolajal ligi 60 punkti."

Milliste eesmärkidega kevadine Eesti meistriliiga pronks üldse seda hooaega alustab? "Eesmärk on väga lihtne, ENBL-is ikka kaheksa sekka jõuda, Eesti-Läti liigas kaheksa hulka jõuda ning Eestis karikas ja meistrivõistlustel medaliga lõpetada," tõdes Varrak. "Ei midagi üleloomulikku, aga samas pole ka midagi sellist, mis peaks must be või kindel laks olema. Paari kuu pärast on need jõujooned paremini paigas," lisas ta.

"Hakkasime kaitselauapallidest pihta, saime ise enda rünnakul paremaid lahendusi ja üks-üks kaitse oli esimesel poolajal suur probleem. Ma loodaks ikkagi medalite järgi minna, loodan kirkamaid kui eelmine aasta!" võttis mängu kokku ja vaatas kiirelt hooajale ette Rikberg.

Toimetaja: Anders Nõmm

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