X!

FIS määras Norra suusahüppetippudele võistluskeelud

Suusahüpped
Johann Andre Forfang ja Marius Lindvik.
Johann Andre Forfang ja Marius Lindvik. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Suusahüpped

Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) karistas Trondheimi MM-il patustanud Norra suusahüppajaid Marius Lindviku ja Johann Andre Forfangi kolme kuu pikkuse võistluskeeluga.

FIS esitas paar nädalat tagasi Norra suusahüppajatele ja ametnikele ametlikud süüdistused FIS-i eetikareeglite rikkumise ja võistlustulemuste manipuleerimise eest. NRK teatel nõustusid mõlemad sportlased kolme kuu pikkust karistust kandma, lisaks peavad nad tasuma FIS-ile veidi enam kui 2000 euro suuruse rahatrahvi.

Võistluskeeld hakkab kehtima 23. augustist, kuid sellest arvestatakse maha varasem ajutine võistluskeeld, mis kestis 12. märtsist kuni eelmise hooaja lõpuni ehk 30. märtsini. Seega vabanevad Lindvik ja Forfang võistluskeelu alt umbes kahe ja poole kuu pärast – mõned nädalad enne uue MK-hooaja algust.

"FIS-i ja sportlaste vaheline kokkulepe tähendab, et Marius Lindvik ja Johann Andre Forfang on võtnud vastutuse – nad tunnistavad, et kasutasid MM-il kombinesoone, mis ei vastanud võistlusreeglitele," selgitas sportlaste advokaat Anne-Lise H. Rolland NRK-le. Ta lisas, et nii FIS kui ka Norra alaliit usuvad, et tegemist ei olnud tahtliku rikkumisega.

Forfang ise ütles, et on rahul kokkuleppega, mis lõpetab tema jaoks pika ja kurnava protsessi. "See on ilmselt parim võimalik lahendus olukorras, mida keegi meist ei soovinud. Muidugi oleksime võinud lõpuni võidelda ja nõuda täielikku õigeksmõistmist, aga praegune reeglistik sätestab, et sportlane vastutab oma varustuse eest isegi siis, kui meeskonnasiseselt on millegi vastu eksitud. Seetõttu pidime vastu võtma FIS-i pakutud kõige leebema karistuse."

Küsimusele, kuidas teda ja Lindvikut pärast skandaali võistluspaikades vastu võetakse, vastas Forfang: "Olen suvel välismaal võistlenud ja üldiselt on vastuvõtt olnud soe, kui mõned üksikud erandid välja arvata. See on normaalne. Ma ei tunne, et suusahüppemaailmas valitseks meie suhtes halb õhkkond."

NRK spordikommentaator Jan Petter Saltvedt peab lahendust loogiliseks. "Kõik osapooled soovisid sellist tulemust saada, see paistab kogu olukorra arengust väga hästi välja. Tegu ei olnud Lindviku ega Forfangi isikliku süüga, vaid koondise tasandil tehtud eksimusega, mille eest pidid vastutuse võtma sportlased."

Saltvedti sõnul ei olnud karmimast karistusest huvitatud FIS ega teised riigid. "Mõlemad sportlased saavad võistluskeelu lõppemise järel novembris MK-sarjas võistelda. See on kõikide osapoolte jaoks parim lahendus."

***

Skandaal algas märtsi alguses Norras Trondheimis peetud maailmameistrivõistlustel, kui meediasse jõudis salaja filmitud video Norra suusahüppekoondise tagatubadest, kus õmmeldi kombinesoone ümber.

Norra taustajõud tunnistasid hüppekombinesoonide tahtlikku manipuleerimist, kuid väidetavalt polnud sportlased sellest teadlikud. Esialgu määrati ajutine võistluskeeld viiele suusahüppajale ning lisaks eemaldati ala juurest kolm Norra koondise taustajõudu. Aprilli alguses sportlaste ajutised keelud aga tühistati.

Lisaks Lindvikile ja Forfangile said algselt ajutise võistluskeelu Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal ja Robert Johansson, aga nemad on nüüd ametlikult süüdistustest vabastatud.

Toimetaja: Henrik Laever

