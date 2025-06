Norra suusahüppekoondis sai uue peatreeneri

Märtsis toimunud suusaalade MM-il leidis aset skandaalne juhtum, kui selgus, et Norra suusahüppajad kasutasid suure mäe võistlusel manipuleeritud kombinesoone. Norra suusaliit korraldas koondises suurpuhastuse ning loobus peatreenerist, abitreenerist ning skandaali keskmes olnud rätsepa teenetest.

Suusaliit teatas teisipäeval, et peatreeneriks saab Rune Velta, kes tuli 2015. aastal Falunis toimunud maailmameistriks nii individuaalselt kui ka meeskonnavõistluses. Lisaks sai ta hõbeda segavõistkonnavõistlusel ja pronksi suure mäe individuaalvõistlusel.

Velta on viimastel aastatel olnud seotud Šveitsi suusahüppekoondisega, aga ütles, et kodumaa esindamine on tema jaoks auasi. "Läheme hooajale vastu olümpia eesmärkidega, aga meil on ka MM ning MK-hooaeg ees. Sain Šveitsis mitme aasta võrra kogemusi ja minu pere jaoks on parem, kui töötan Norras," ütles uus juhendaja, kes sõlmis aastase lepingu.

"Oleme väga õnnelikud, et saime Rune paika. Ta on väga oluline ressurss, kes viib Norra suusahüppeid edasi. Runel on seljataga soliidne karjäär ja viimastel aastatel on ta silma paistnud Šveitsi koondise treenerina. Ta toob Norrasse väga väärtuslikke teadmisi," ütles Norra suusakoondise spordidirektor Jan-Erik Aalbu.

Skandaali keskmes olnud hüppajad Marius Lindvik ja Johann Andre Forfang vabanesid oma võistluskeelust pärast hooaja lõppu.