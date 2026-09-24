X!

Aleksei Budõlinist sai Saksamaa judokoondise peatreener

Judo
Aleksei Budõlin Šveitsi koondise peatreenerina
Aleksei Budõlin Šveitsi koondise peatreenerina Autor/allikas: Emanuele Di Feliciantonio / International Judo Federation
Judo

Saksamaa judoliit teatas kolmapäeval, et meeste judokoondise uueks peatreeneriks saab Sydney olümpiapronks Aleksei Budõlin.

2000. aasta Sydney olümpiamängudel kuni 81-kiloste meeste konkurentsis pronksi võitnud Budõlini jaoks ei ole Saksamaa judosüsteem võõras, kui ta esindas vahemikus 2001-08 Bundesligas TSV Abensbergi.

Pärast karjääri lõppu sai 2001. aasta Euroopa meister ja MM-finalist Budõlin 2013. aastal Eesti judokoondise treeneriks, 2017. aastal võttis ta üle Šveitsi koondise juhendamise. Tema käe all tuli Nils Stump kolm aastat tagasi Dohas kaalukategoorias -73kg Šveitsi esimeseks judo maailmameistriks, Daniel Eich saavutas Pariisi olümpial viienda koha.

Mullu palkas Budõlini peatreeneriks Usbekistani judoföderatsioon, aga nüüd sai temast Saksamaa meeste koondise peatreener.

Saksamaa saadab Bakuus toimuvale MM-ile 11 judokat, kellest vaid kaks on mehed: raskekaallane Losseni Kone ning Eduard Trippel kaalukategoorias -90kg, vahendab judoportaal judoinside.com.

Toimetaja: Anders Nõmm

viimased uudised

13:40

Estiko jagab uuel hooajal sportlastele ja treeneritele kokku 100 000 eurot

12:50

Vigastus A-koondises toob Pärnusse ühe nimeka prantslase vähem

12:16

Aleksei Budõlinist sai Saksamaa judokoondise peatreener

11:49

Kurlingu MK-etapil Tallinnas osaleb olümpiamängude neljas meeskond

10:52

51-aastane võimlemislegend jahib piletit oma üheksandale OM-ile

10:36

Sügise suurim fitnessiüritus toob Tallinna üle 200 sportlase

09:38

Levadia teenis noorte Balti liigas hõbemedalid

09:00

Soome alistas EM-il valitseva maailmameistri ja pääses poolfinaali

08:41

Hispaania jõudis 18-aastase vahe järel Billie Jean King Cupi poolfinaali

08:11

Veatult jätkav Viljandi tõusis käsipallitabeli tippu

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

23.09

Maailma ühel mainekamal ultrajooksul osaleb kaks eestlast

09:00

Soome alistas EM-il valitseva maailmameistri ja pääses poolfinaali

23.09

Suvel taas kokku kukkunud Eriksen lahkus poolte kokkuleppel Wolfsburgist

22.09

Paul Aron: mul oli au president Karisele oma maailma tutvustada

23.09

13-aastane ujuja võitis Aasia mängudel kolmanda kuldmedali

23.09

Kindel võit viis Prantsusmaa kuurortlinnas veerandfinaali ka Lajali

23.09

19 punktiga taga olnud TalTech võitis Norra meistrit lõpusekundi korvist

23.09

Eesti juurtega Austraalia kaitsjast sai Meistrite liiga vanim mängija

23.09

Vaid kolm kaugviset tabanud Pärnu jäi euromängus Bakuule alla

23.09

Eesti ratturid sõitsid MM-il esikümnesse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo