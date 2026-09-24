Aleksei Budõlinist sai Saksamaa judokoondise peatreener

2000. aasta Sydney olümpiamängudel kuni 81-kiloste meeste konkurentsis pronksi võitnud Budõlini jaoks ei ole Saksamaa judosüsteem võõras, kui ta esindas vahemikus 2001-08 Bundesligas TSV Abensbergi.

Pärast karjääri lõppu sai 2001. aasta Euroopa meister ja MM-finalist Budõlin 2013. aastal Eesti judokoondise treeneriks, 2017. aastal võttis ta üle Šveitsi koondise juhendamise. Tema käe all tuli Nils Stump kolm aastat tagasi Dohas kaalukategoorias -73kg Šveitsi esimeseks judo maailmameistriks, Daniel Eich saavutas Pariisi olümpial viienda koha.

Mullu palkas Budõlini peatreeneriks Usbekistani judoföderatsioon, aga nüüd sai temast Saksamaa meeste koondise peatreener.

Saksamaa saadab Bakuus toimuvale MM-ile 11 judokat, kellest vaid kaks on mehed: raskekaallane Losseni Kone ning Eduard Trippel kaalukategoorias -90kg, vahendab judoportaal judoinside.com.