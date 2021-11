Treener Tursunov pöördepunktist: Kontaveit lihtsalt lõpetas ülemõtlemise

Eesti esireketi Anett Kontaveidi (WTA 8.) treener Dmitri Tursunov andis pika intervjuu naiste profitennise katuseorganisatsioonile WTA, arutades taaskord eestlanna imelist hooaja lõppu. Tursunov nentis, et ka temal on keeruline selgitada, kuidas Kontaveit rasked ajad seljatas ja pea pidurdamatusse hoogu läks.

Tursunov meenutas, et pöördeline moment oli 23. augustil Clevelandis. Kontaveit oli kaotanud viis matši järjest ja tundus, et ta liikus kuuenda järjestikuse kaotuse suunas, kaotades avaringis ameeriklanna Lauren Davisele esimese seti 1:6. Siis aga midagi muutus ja järgmised kaks setti võitis Kontaveit 6:0, 6:0.

"Nende kahe seti jooksul mängis ta peaaegu veatut tennist," ütles Tursunov WTA-le. "See oli üks neist päevadest, kus pea kõik õnnestus. Huvitav on see, et see juhtus keset matši. Ta lihtsalt lõpetas ülemõtlemise ja hakkas enda mängu mängima."

"Asi polnud selles, et mina oleksin midagi öelnud või teinud. Ta lihtsalt hakkas sellest hetkest ennast natuke rohkem usaldama," jätkas Tursunov. "Võib-olla sai ta enda peale natuke vihaseks, et ta ei lasknud endal oma parimat tennist näidata."

Viimasena koha WTA finaalturniirile teeninud eestlanna tagas seal esimesena edasipääsu poolfinaali. Esimese eestlannana aastalõputurniirile pääsenud Kontaveit on enda viimasest 31 matšist võitnud 28, enne alagrupi viimases mängus Garbine Muguruzale kaotamist oli ta võitnud 12 mängu järjest. Clevelandist alates on ta võidutsenud neljal WTA turniiril.

Kontaveidi justkui ümbersünd viimastel kuudel on maailma tennisemeedia kihama pannud ja kõik püüavad selle muudatuse põhjust välja selgitada. "Ma ei ole tehnikas midagi muutnud," ütles Kontaveit. "Arvan, et ma lihtsalt usaldan ennast natuke rohkem, olen agressiivne, aga ei võta liigseid riske, kontrollin mängu. Kui see pole võimalik, püüan lihtsalt pallivahetustes püsida, olla stabiilne."

"Kindlasti on muutus olnud tema vaimses pooles," arvas Tursunov. "Ma ei tea, kas too päev Clevelandis oli katalüsaatoriks. Me püüame alati leida seda üht asja, mis muudatuse põhjustas. Aga ma ei tea. Tundub, et kronoloogiliselt oli pöördepunktiks 23. august."

Juhul kui Kontaveit suudab poolfinaalis Maria Sakkari (WTA 6.) alistada, oleks tal tänavusest hooajast kirjas 48 võitu ja 17 kaotust, sellega jõuaks ta võitude arvu poolest samale pulgale praegu selles arvestuses esikohal oleva Ons Jabeuriga. Enne Clevelandi turniiri oli Kontaveidil kirjas 19 võitu ja 13 kaotust, seejuures neljal järjestikusel turniiril piirdus ta avaringiga.

Tursunoviga alustas Kontaveit koostööd Clevelandist nädal varem Cincinnatis, kus kaotas avaringis Jabeurile. Clevelandis võitis ta aga kõik viis mängu ja teenis nelja-aastase vaheaja järel WTA turniirivõidu. "Olin just Dmitriga koostööd alustanud ja ausalt öeldes mõtlesin siis lihtsalt sellest, et loodetavasti ei kujune mu kaotusteseeria kümnemänguliseks," tunnistas Kontaveit WTA-le. "Dmitri mõistab seda mängu väga hästi ja tal oli palju motivatsiooni. Nõustusin kõigega, mis ta rääkis, kuidas saaks mu tennist paremaks muuta."

"Ta tõi positiivsuse mu mängu tagasi, aitas mul eneseusku tagasi saada," jätkas Kontaveit. "Et ma ei muretseks liiga palju asjade pärast. Ja see on mind kõvasti aidanud."

Pärast finaalturniiri istuvad nad koos Tursunoviga maha ja arutavad eesmärke 2022. aastaks. Eeldatavasti on üheks sihiks slämmiturniiridel paremate tulemuste tegemine – seni on Kontaveit 26 korral suure slämmi turniiridel mänginud ja vaid korra jõudnud veerandfinaali.

"Ausalt öeldes peame mõlemad leppima sellega, et ükskõik kui uskumatu see hooaja lõpp on olnud, see kõik juhtus. Ta tõesti tegi kõiki neid asju," sõnas Tursunov. "Aga need kõik on minevikus ja nüüd tuleb edasi liikuda, seada uusi eesmärke."