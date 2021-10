Finaalis üliraskest seisust välja tulnud Kontaveit võidutses Moskvas

Avasetis näitas Aleksandrova heal tasemel tennist ja hiilgas eriliselt servil, kui võitis esimeselt servilt 77-protsendilise täpsuse juures 83 protsenti mängitud punktidest (19/23). Kontaveit päästis sealjuures ka kuus murdepalli, avaseti ainus murre tuli viiendas geimis.

Aleksandrova näitas hiilgavat tennist ka teise seti alguses, kui lubas Kontaveidile tema kahel esimesel servigeimil vaid kolm punkti ning läks 4:0 juhtima. Eestlanna suutis aga üliraskest seisust välja tulla, murdis puusavalu käes vaevelnud Aleksandrova servi kolmel korral ehk võitis järjest kuus geimi ning viis mängu otsustavasse setti.

Seal jätkus äärmiselt tasavägine mäng üheksanda geimini, kui Aleksandrova suutis murda ning alustas turniirivõidule servimist, kuid Kontaveit näitas taas oma psühholoogilist tugevust ja murdis kohe vastu. Seejärel võitis ta ka 11. ja 12. geimi ning kogu kohtumise kahe tunni ja 25 minutiga.

Mõlemad tennisistid lõid viis ässa ja tegid kuus topeltviga, Kontaveidi esimese servi õnnestumise protsent oli lõpuks 57 Aleksandrova 65 vastu, esimeselt servilt võitis eestlanna 69 protsenti mängitud punktidest venelanna 70 vastu. Teisel servil oli vastavaks protsendiks 51 ja 35.

"Jekaterina mängis nii head tennist, tahan sind ja su tiimi tugeva nädala eest õnnitleda," rääkis Kontaveit pärast finaali lõppu väljakul. "Tahan tänada oma treenerit Dmitri [Tursunovi], kes on mind toetanud ja loodan, et saame koostööd veel pikalt jätkata. Mul on nii hea meel, et saame taas publiku ees mängida: aitäh kõigile, kes siia meid toetama tulid! Muidugi tahan tänada ka oma perekonda ja sõpru, kes mind toetavad: ilma teieta ei oleks ma siin!"

Sel aastal juba viiendat korda WTA turniiri finaali jõudnud Kontaveidile oli see hooaja kolmandaks võiduks, Aleksandrova alistamisega teenis eestlanna oma hooaja 40. võidu. Järgmisel nädalal mängib Kontaveit Rumeenias toimuval WTA 250 kategooria turniiril.

Viimasest 22 mängust 20 võitnud Kontaveit jõudis Moskvas oma hooaja viiendasse finaali, suurepärane aasta teine pool on talle toonud tiitlid nii Clevelandist kui Ostravast. Aleksandrova jaoks on pühapäevane finaal karjääri kolmandaks, tema ainus võit pärineb mullu jaanuarist, kui ta võidutses Shenzhenis.

25-aastane Kontaveit ja temast aasta vanem Aleksandrova on varem kohtunud ühe korra, kui mullusel Ostrava turniiril alistas eestlanna venelanna kaotusseisust 4:6, 6:2, 7:6 (6).

Poolfinaalis alistas Kontaveit 6:3, 6:4 olümpiahõbedast tšehhitari Marketa Vondroušova (WTA 35.). Venelanna sai oma poolfinaali avasetis kolmandana asetatud kreeklannalt Maria Sakkarilt (WTA 7.) loobumisvõidu.

Jooksvas maailma edetabelis on Kontaveit 17. kohal, turniirivõit tähendaks senise karjääri kõrgeima ehk 14. koha kordamist.