Enamik Gröönimaast on kaetud jääkilbiga ja elamiskõlbulik on ainult rannnikuosa.

Ometi on Grööniaa inimajalugu üllatavalt pikk, suisa aastatuhandete pikkune.

Esimese inimasustuse jäljed ulatuvad 5000 aasta taha. Saart on aegade jooksul asustanud mitmed arktilised rahvad, alates 10. sajandist viikingid.



Saate autor on Hendrik Relve. Kuula 22. jaanuaril kell 14.05. Foto: Inuitide muistne hauapaik Tartunaquis (Hendrik Relve)