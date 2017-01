Taani dokumentaalsari lastest, kes näevad ränka vaeva, et tippspordis läbi lüüa ning samal ajal ka igapäevaelu tegemistega toime tulla. 10-aastase vehkleja Rubeni tehnika on suurepärane, ent ta närvid veavad teda võistlusel pahatihti alt. Sel hooajal peab ta end tõestama Euroopas parimate vehklejate vastu. Ettevalmistused panevad proovile sõprussuhte vehklemispartner Mariega. Filmi režissöör on Simon Lereng Wilmont.