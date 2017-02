Mida kaugemale nihkub pensionilemineku iga, seda vähem on inimesi, kellele riik peab pensioni maksma.

See omakorda võimaldab pensioni järk-järgult tõsta, kuid inimestele jääb vähem eluaastaid, mil nad pensioni saavad. See on üks paljudest pensionireformi arutelude järeldustest.

Mida kõnealune reform peale pensioniarvutamise valemi veel eeldab, sellest räägivad minister Kaia Iva, Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas ja Eesti Koostöö Kogu programmijuht Liisi Uder.



