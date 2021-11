Kontaveit: mul on finaalturniiril võimalik kõigiga võrdselt mängida

"Ma pidin proovima minema, aga ma ei mõelnud enne Rumeenia või isegi Moskva turniiri, et mul on võimalik need turniirid võita ja finaalturniirile jõuda," rääkis Eesti esireket Anett Kontaveit "Ringvaate" saates.

"Mul oli nii palju mänge järjest ja seetõttu tundus see eriti raske ülesandena. Lendasin Ameerikast otse Moskvasse, kus ma avastasin, et mu kott on kadunud. Moskvas mängisin ma iga päev ning siis läksin otse Rumeeniasse. Tundus väga keeruline ja ma polnud kindel, kuidas minu keha sellisele koormusele vastu peab. Seepärast Rumeenia turniir tundus mulle nii keerulisena," tõdes Kontaveit.

"Rumeenias võtsin mäng-mängu haaval ja esimesed kaks ringi olid natukene rasked, aga seejärel tekkis lisamotivatsiooni. Eesmärk oli peaaegu käega katsutav ja iga mänguga tundsin, et mängin aina paremini," ütles Kontaveit.

"Esimestes ringides on alati just vaimselt raskem keskenduda. Eriti kui oled nii palju mänge järjest mänginud, pea paratamatult väsib ära. Seejärel tuleb ennast lihtsalt kokku võtta ja üritad veel paremini mängida," tõdes Kontaveit.

"Enne Rumeenia turniiri oli mul sisetunne, et finaalist sõltub kõik. Kui ma teadsin, et mängin Simona Halepi vastu, siis ma ei mõelnud, et kindel võit on tulemas. Kindlasti mitte. Teadsin, et pean hullult vaeva nägema ja andma endast kõik," sõnas Kontaveit.

"Mõtlesin, et peale Moskva turniiri tuleb suur pingelangus. Ei tulnud. Siis ma läksin otse Rumeeniasse ja mõtlesin, et pärast Rumeenia turniiri tuleb suur pingelangus. Ei ole seni veel tulnud. Mul on sel hooajal veel mänge, mida vaja mängida ja loodan, et pärast neid mänge tuleb see pingelangus," rääkis Kontaveit.

"Arvan, et mul on finaalturniiril võimalik kõigiga võrdselt mängida. Tunnen end väljakul enesekindlalt ja väga hästi. Mul pole finaalturniiril midagi kaotada ja tähtis on neid kohtumisi seal täiega nautida," märkis Kontaveit.

