MM-tiitlit jahtiv Solberg võitis Sardiinia ralli avakatse

Solberg edestas 2,21 km pikkusel avakatsel 0,8 sekundiga Sebastien Ogier'd (Toyota). Samuti MM-tiitli nimel heitlevad tiimikaaslased Elfyn Evans ja Sami Pajari olid kolmas ja neljas, kaotades Solbergile vastavalt 1,1 ja 1,5 sekundiga. Viies oli Thierry Neuville (Hyundai), kes kaotas Solbergile 2,3 sekundiga.

WRC2 arvestuses alustas katsevõiduga Teemu Suninen (Toyota), selle klassi MM-tiitli juba kindlustanud Robert Virves oli kuues, kaotades 2,1 sekundiga.

Kokku on Sardiinia rallil 17 kiiruskatset. MM-sarja üldarvestuses juhib Evans 230 punktiga, Pajari jääb temast maha 17 ja Solberg 21 punktiga.