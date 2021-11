Kontaveit: tegin liialt lihtvigu ega mänginud väga hästi

"Ma arvan, et Garbine mängis suurepärase mängu. Ta oli algusest peale väga agressiivne," kiitis eestlanna vastast. "Ma arvan, et tegin liialt lihtvigu ega mänginud väga hästi. Soovin, et oleksin täna paremat tööd teinud."

Kontaveit alustas turniiri võitudega tšehhitaride Barbora Krejcikova ja Karolina Pliškova üle. Mõlemad alistusid kahes setis. "Ma arvan, et mängisin kaks väga head matši. Tänasest matšist on palju õppida. Ma olen väga rahul, et jõudsin poolfinaali," sõnas Kontaveit.

"Ma pole varem väga alagruppidega turniire mänginud peale Zhuhai [2018. aastal - ERR]. Zhuhais ei läinud mul hästi, nii et olen kindlasti väga põnevil, et sain edasi, võitsin maailma tippmängijate vastu kaks matši kahes setis. Pean selle üle väga õnnelik olema."

Muguruza kohtub poolfinaalis teise hispaanlanna Paula Badosaga. Kontaveit läheb vastamisi valgevenelanna Arina Sabalenka või kreeklanna Maria Sakkariga.