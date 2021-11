Tursunov ERR-ile: Kontaveit oli valmis muudatuste tegemiseks

Eesti esireket Anett Kontaveit alustab uuel nädalal Mehhikos WTA finaalturniiri. Kontaveit on koostöös treeneri Dmitri Tursunoviga teinud viimastel kuudel mängukvaliteedis tuntava edasimineku. Tursunov rääkis ERR-ile antud intervjuus, et hindab Kontaveidi juures valmisolekut muudatusteks.

25-aastane Kontaveit on tõusnud oma praeguse treeneri Dmitri Tursunovi käe all maailma kaheksandaks reketiks ja mängib algaval nädalal Mehhikos WTA finaalturniiril. Lõppenud nädalal oli Dmitri Tursunov Tallinnas ja nõustus Eesti Rahvusringhäälingule rääkima enda ja Kontaveidi koostööst.

"Olen esimest korda [Eestis]. Ma ei ole kunagi sattunud Balti riikidesse. Lapsepõlves mängisin tenniseturniiridel Ukrainas ja Valgevenes, siis olin päris väike. Sõidan peamiselt nendesse riikidesse, kus toimuvad tenniseturniirid," rääkis Tursunov.

Küsimusele, kuidas nende koostöö algas, vastas Tursunov: "See oli tõesti ootamatu. Helistati agentuurist, mis Anetiga töötas. Neil oli ülesanne leida Anetile uus treener. Suhtlesin selle agentuuri inimestega. Küsiti, kas ettepanek pakub mulle huvi või ei. Ütlesin, et jah, huvitab. Pidin vaatama mitut matši, kus Anett mängis, et oleks ideid, mõtteid, mida võiksin Anetile soovitada. See oli nende valik, mitu treenerit. Ma ei tea teisi treenereid ja variante."

"Tutvustasin oma nägemust, kuidas Anett võiks oma mängu parandada. Pärast tegid nad ettepaneku Anetiga otse suhelda. Rääkisime ühe korra, siis veel teise korra, kokku kaks korda, ja siis soovisime katseaega. Katseajal oli turniir Ameerikas, pärast seda tuli otsustada, kas jätkata või mitte. Talle meeldis ja mulle meeldis," lisas ta.

Tursunov ütles, et tema ülesanne on anda Kontaveidile infot, selle kasutamise otsustab sportlane ikkagi ise. Et aga areneda, on muutused vajalikud? "Paljud mängijad kardavad teha muudatusi oma mängus, aga siin tuleb Anetti tunnustada, sest tema oli valmis midagi muutma. Kui mängija on muutusteks valmis, võtab kuulda, riskib, sest kunagi ei tea, kas see muutus aitab sind või ei. Sa teed selle muutuse ja pärast näed tulemust. Ta oli selleks täiesti valmis," oli Tursunov rahul.

Kontaveit on mitmel korral rääkinud, et Tursunov on aidanud tal vabamalt mängida. Mida treener talle mängu eel räägib? "Palju sõltub psühholoogilisest meelestatusest. Kui sa ei ole endas kindel, siis satud matši käigus paanikasse, hakkad kartma mingite asjade tegemist. Seega psühholoogiline meelestatus on tähtis. Võib-olla ma ilmselt aitasin tal oma mängu mingil määral lihtsamaks muuta," arutles Tursunov. "Esiteks oli tal vaja mõista, mille arvel ta saab võita ja mis asjad teda segavad, mille tegemine väljakul on tema jaoks ohtlik. Kui sa liiga palju väljakul mõtled, jääb tegutsemiseks vähe aega."

"Seepärast esiteks sa harjutad mingeid asju, sa treenid lihtsamaid lahendusi väljakul ja seejuures pead sa täpselt aru saama, et kahele-kolmele asjale tuleb koondada tähelepanu. Suurim keerukus oligi selles, et mõista, mida on vaja tal täiendada, lisada ja millele ei tasu tähelepanu osutada," lisas Tursunov.

Anett Kontaveit on hetke Eesti üks populaarsemaid sportlasi, kuidas selle suure tähelepanuga hakkama saada? "Anett võidab praegu, tehes mingeid asju. Seepärast ei maksa neid muuta, ei maksa praegu mõelda sellele, mida ootab temalt president, olümpiakomitee või ema-isa, sest pole vahet, mida nad ootavad. Sa ei suuda absoluutselt kõigi ootusi õigustada," mõtiskles Tursunov. "Keegi on rahul sinu mänguga, keegi räägib, et sa mängid halvasti, keegi ütleb, et sa pead olema esimene, keegi aga arvab, et sa ei peaks üldse tennist mängima.""

Kuid seda peab õigesti tajuma, peab mõistma, et teistel inimestel on ootusi. Kaks kuud tagasi ei osanud keegi oodata, et sa need turniirid võidad. Praegu sa võidad ja seepärast kõik ootavad palju," jätkas Tursunov. "Ent sellesse tuleb suhtuda praegu täpselt samamoodi kui kaks kuud tagasi: keskenduda oma tegevusele ja mitte mõelda asjadele, mis jäävad väljapoole tenniseväljakut."

Täispikkuses intervjuud Dmitri Tursunoviga saab esmaspäeval lugeda ERR-i spordiportaalist.