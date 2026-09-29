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Eesti tennisemeeskond kohtub Davise karikasarjas Venezuelaga

Tennis
Tennise Davise karikavõistluste maailmaliiga II grupi üleminekumäng Eesti - Venezuela
Tennise Davise karikavõistluste maailmaliiga II grupi üleminekumäng Eesti - Venezuela Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Esmaspäeval loositi Londonis paaridesse järgmise aasta talve Davis Cupi kohtumised, mis on peamiselt erinevate gruppide üleminekumängud. Eesti kohtub 5.-7. veebruarini võõrsil Venezuelaga.

Praegusel hetkel on Venezuela esireket Ignacio Parisca Romera maailma edetabelis 659. kohal ning rohkem mängijaid neil ATP esimese tuhande seas pole, vahendab Tennisnet.ee.

Eesti kohtus Venezuelaga möödunud aastal kodus ning tookord võitis Eesti 4:0. Eesti eest tegi siis kaasa ka esireket Mark Lajal ning kohal oli ka Daniil Glinka, kes haigestumise tõttu ei mänginud. Tõenäoliselt mängitakse liivaväljakutel ja kindlasti väljas, mis on meie mängijatele talvel harjumatu.

Toimetaja: Henrik Laever

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