Kontaveit võimalikust poolfinaali vastasest: elan talle kaasa

Anett Kontaveit alustas oma mängu Garbine Muguruza vastu teadmisega, et alagrupi esikoht on juba kindlustatud ning Muguruzale tagaks võit pääsu poolfinaali.

Veidi vähem kui poolteist tundi kestnud kohtumises pidi Kontaveit tunnistama Muguruza 4:6, 4:6 paremust. Teisipäeva öösel saab Kontaveit teada, kellega läheb ta WTA aastalõputurniiri poolfinaalis vastamisi.

Kontaveidi vastane poolfinaalis on Arina Sabalenka (WTA 2.) ja Maria Sakkari (WTA 6.) kohtumise võitja. Sabalenkat pole Kontaveit seni veel kordagi võitnud.

"Ta [Sabalenka - toim.] on kindlasti väga agressiivne mängija. Tal on olnud väga hea aasta ja kindlasti tuleks mul temaga väga keeruline mäng, sest ma pole teda veel kordagi võitnud. Kindlasti oleks väga magus teda võita," ütles Kontaveit.

Teise võimaliku poolfinaali vastase Maria Sakkari vastu on Kontaveidil kirjas viis võitu ja kuus kaotust. Lisaks seovad neid ka head sõprussuhted.

"Muidugi ei ole lihtne oma lähedase sõbranna vastu mängida. Arvan, et oleme sellega küllaltki harjunud. Tal [Sakkaril - toim.] on olnud suurepärane aasta ja elan talle kaasa, kui ma tema vastu ei mängi. Eks see on osa tennisisti elust," lisas Kontaveit.