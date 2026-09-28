Malõgina parandas karjääri parimat edetabelikohta

Eesti tennise naiste esireket Elena Malõgina parandas esmaspäeval avaldatud maailma edetabelis oma positsiooni 19 võrra ja kerkis 268. ehk karjääri parimale kohale.

Tuhande parema sekka mahub Eesti naistest veel ka Maileen Nuudi, kes on 984. Samuti tabelisse kuuluvad Carol Plakk ja Elizabeth Jürna asuvad teise tuhande keskel.

Tabeli esiotsas nädal muudatusi ei toonud: juhib endiselt Jelena Rõbakina (Kasahstan), kellele järgnevad Arina Sabalenka, Jessica Pegula (USA), Coco Gauff (USA), Mirra Andrejeva ja Linda Noskova (Tšehhi).

Eesti meestest loovutas Mark Lajal maailma edetabelis neli positsiooni ja on nüüd 147. Daniil Glinka hoiab endiselt 173. kohta ja tuhande hulka kuulub veel ka 848. kohaga Markus Mölder. Teises tuhandes on veel Kristjan Tamm ja Oliver Ojakäär.

Meeste tennises tipus samuti muudatus polnud: juhib Jannik Sinner (Itaalia), kellele järgnevad Alexander Zverev (Saksamaa), Carlos Alcaraz (Hispaania), Ben Shelton (USA), Felix Auger-Aliassime (Kanada) ja Daniil Medvedev.