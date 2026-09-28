X!

Malõgina parandas karjääri parimat edetabelikohta

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Eupago Porto Open/Facebook
Tennis

Eesti tennise naiste esireket Elena Malõgina parandas esmaspäeval avaldatud maailma edetabelis oma positsiooni 19 võrra ja kerkis 268. ehk karjääri parimale kohale.

Tuhande parema sekka mahub Eesti naistest veel ka Maileen Nuudi, kes on 984. Samuti tabelisse kuuluvad Carol Plakk ja Elizabeth Jürna asuvad teise tuhande keskel.

Tabeli esiotsas nädal muudatusi ei toonud: juhib endiselt Jelena Rõbakina (Kasahstan), kellele järgnevad Arina Sabalenka, Jessica Pegula (USA), Coco Gauff (USA), Mirra Andrejeva ja Linda Noskova (Tšehhi).

Eesti meestest loovutas Mark Lajal maailma edetabelis neli positsiooni ja on nüüd 147. Daniil Glinka hoiab endiselt 173. kohta ja tuhande hulka kuulub veel ka 848. kohaga Markus Mölder. Teises tuhandes on veel Kristjan Tamm ja Oliver Ojakäär.

Meeste tennises tipus samuti muudatus polnud: juhib Jannik Sinner (Itaalia), kellele järgnevad Alexander Zverev (Saksamaa), Carlos Alcaraz (Hispaania), Ben Shelton (USA), Felix Auger-Aliassime (Kanada) ja Daniil Medvedev.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

11:45

Malõgina parandas karjääri parimat edetabelikohta

27.09

Euroopa tennisekoondis vormistas Laveri karikaturniiril võidu

27.09

Muchova ja Noskova viisid Tšehhi Billie Jean King Cupi võidule

27.09

Zverev kaotas jälle esikümne mängijale, kuid taastas paarismängus Euroopa edu

26.09

Ukraina jõudis esimest korda Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali

26.09

Euroopa asus Laveri karikaturniiri juhtima

26.09

Tšehhi jõudis üksikmängude toel finaali

25.09

Glinka ja Lajal said napid kaotused

25.09

Malõgina andis esisaja mängijale lahingu, kuid kaotas

25.09

Sinner ei saa Hiinas tiitlit kaitsta

24.09

Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali

24.09

Eesti noormängijate jaoks sai tennise U-16 EM otsa

24.09

Hispaania jõudis 18-aastase vahe järel Billie Jean King Cupi poolfinaali

23.09

Kindel võit viis Prantsusmaa kuurortlinnas veerandfinaali ka Lajali

23.09

Glinka tagas Prantsusmaal koha kaheksa seas

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:08

Kristjan Kanguri poeg Robert debüteeris Itaalia kõrgliigas

11:45

Malõgina parandas karjääri parimat edetabelikohta

11:17

Serviti ja Viljandi alustasid Balti liigat maksimumiga

10:59

Liina Kesamaa püstitas Spartathlonil Eesti tipptulemuse Uuendatud

10:38

Lucas Leok tuli teist aastat järjest Saksamaa meistriks

09:21

Eesti meeskond tuli orienteerumise EM-il seitsmendaks

08:40

Kreeka jalgpallikoondis sai Saksamaa üle ajaloo esimese võidu

08:16

Ameeriklane McNulty üllatas grupisõidu MM-tiitliga

27.09

Toobal: meeste võrkpallikoondisele veel MM-ile pileteid ostetud ei ole

27.09

Naiste käsipallikoondise treener: välismaal mängimine annab palju juurde

27.09

Hanson sai lauatennise Põhjamaade meistrivõistlustel kaks kolmandat kohta

27.09

ETV spordisaade, 27. september

27.09

Petrõkinaga treenimine motiveerib Selevkot: võistluste ajal on ka lihtsam

27.09

Legia võitis Ilveri juhtimisel Poola superkarika

27.09

Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

27.09

Täismängu teinud Kubassova klubi sai võidu ja tõusis tabeliliidriks

27.09

Euroopa tennisekoondis vormistas Laveri karikaturniiril võidu

27.09

Põlva Serviti alustas kodupubliku toel Balti liigas kahe võiduga

27.09

Avapoolajal väristanud Bigbank/Kalev sai hooaja esimese võidu

27.09

Šalkauskas võitis esimest korda Paide-Türi jooksu, naistest kiireim Hussar

loetumad

27.09

Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

26.09

Kaitsjate eksimused said Inglismaale maailmameistri vastu saatuslikuks

27.09

Poola võrkpallikoondis kaitses Euroopa meistritiitlit

26.09

Petrõkina neljakordsest hüppest: see võtab väga palju energiat ära

27.09

Lauas möllanud Kotsar aitas Yokohama esimese võiduni

27.09

Eesti taipoksija kaitses taas edukalt meistrivööd

26.09

Eesti võitles Islandil Rahvuste liiga avamängus välja viigi

27.09

Petrõkinaga treenimine motiveerib Selevkot: võistluste ajal on ka lihtsam

27.09

Eesti malemeeskond lõpetas olümpia võidukalt, naiskond jäi Ungarile alla

27.09

Legia võitis Ilveri juhtimisel Poola superkarika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo