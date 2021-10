Kontaveit uuest treenerist: väljakul on ta väga nõudlik

Vasakukäeline tšehhitar on kahes varasemas omavahelises kohtumises olnud Anett Kontaveidile ebamugav vastane. Viimati suvel Wimbledoni turniiri avaringis pidi Kontaveit kolmesetilises mängus Vondroušova paremust tunnistama.

Viimastel nädalatel mängib Kontaveit tõenäoliselt oma karjääri parimat tennist ja laupäeval tuli võit kahes setis, kuid mitte kergelt. Murdevõimalusi oli mõlemal palju - Kontaveit realiseeris 11-nest murdepallist viis ning vastane 9-st kolm.

Tund ja 14 minutit kestnud mängu võitis Kontaveit 6-3, 6-4, seejuures esimeses setis juhtis ta 5-1 ja teises setis 5-2. Äralöökidest võitis Kontaveit 26 punkti ehk täpselt kaks korda rohkem kui vastane. Lihtvigade statistika oli veidi võrdsem - 22 viga tegi Kontaveit ja 27 Vondroušova.

"Küllaltki raske mäng oli. Marketa (Vondroušova) on keeruline vastane, kelle mäng varieerub. Üritasin agressiivselt mängida ja enda mängu peale suruda. Arvan, et see oli täna kõige tähtsam," rääkis Kontaveit oma poolfinaalimatšist Marketa Vondroušova vastu.

Augusti keskel uue treeneri Dmitri Tursunoviga koostööd alustanud Kontaveit on viimasest 22-st mängust võitnud 20. Kui võidab pühapäevase finaali peaks Kontaveit järgmise nädala maailma edetabelis tõusma 14-ndaks, mis tähendaks talle ka senise karjääri parima edetabelikoha kordamist.

"Ma arvan, et ta on aidanud mul natukene lihtsamalt asju võtta. Samuti on ta mind tennist rohkem nautima pannud, see on ehk kõige suurem muutus. Muidugi oleme töötanud teatud elementidel kallal ka. Mulle üldiselt sobib see, et väljaspool väljakut ta on küllaltki rahulik, aga väljakul on ta nõudlik. Arvan, et see on kindlasti mulle väga hästi mõjunud," lisas Kontaveit.

Moskva turniiri teises poolfinaalis andis maailma 7. reket Maria Sakkari venelannale Jekaterina Aleksandrovale loobumisvõidu. Aleksandrova ja Kontaveit on varem korra kohtunud, kui täpselt aasta tagasi Ostravas toimunud turniiril teenis Eesti esireket tasavägise mängu järel võidu. Maailma edetabelis hoiab Aleksandrova praegu 37-ndat kohta.