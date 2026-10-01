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Heas hoos jätkav Zverev liigub edetabeli esikoha suunas

Tennis
Alexander Zverev
Alexander Zverev Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Tänavu kaks suure slämmi turniiri võitnud Alexander Zverev (ATP 2.) alustas Hiina pealinnas Pekingis peetavat ATP 500 kategooria tenniseturniiri võrdlemisi kindla võiduga ja püsib edetabeli esikoha kursil.

Zverev alistas avaringis veidi üle pooleteise tunni kestnud kohtumises 7:6 (1), 6:4 briti Cameron Norrie (ATP 39.). Avasetis päästis Zverev enda servil ühe settpalli ja vormistas siis kiires lõppmängus enda esimesel settpallil setivõidu. Teise seti keskel päästsid mõlemad ühe murdepalli, kuniks kümnendas geimis sai Zverev lõpuks murde kätte ja võttis võidu esimesel matšpallil.

"Ma ei mänginud enda arvates väga hästi, sest jõudsin Pekingisse alles kaks päeva tagasi," nentis Zverev. "Mul on kerge reisiväsimus, lisaks ka see, et tulin sisetingimustes peetud turniirilt ja nüüd pidin väljas mängima. Aga tundsin end väljakul hästi ja minu meelest oli see kõrgetasemeline mäng."

Alates septembri algusest on Zverev saanud 11 võitu ja vaid ühe kaotuse – eelmisel nädalal Londonis peetud Laveri karikaturniiril jäi ta alla Alex De Minaurile. Ta on tänavu teeninud enim võite – 28 – kõva kattega väljakutel, Daniil Medvedevil on teisena 27 võitu.

Zverev jahib aastalõpu edetabeli esikohta. Kuna maailma esireket Jannik Sinner on endiselt põlvevigastusega kimpus ega võistle Pekingis, langevad tal järgmises tabelis ära mullu võidu eest teenitud 500 punkti, Zverevil on aga eelmisest aastast kaitsta vaid 100 punkti.

Juhul kui Zverev suudab esimest korda Pekingi turniiri võita ning võidaks seejärel ka Shanghai Masters-sarja turniiri ja samal ajal Sinner kaotaks enne neljandat ringi, tõuseks Zverev juba Shanghai Mastersi järel esireketiks. Kas Sinner üldse mängib Shanghais, pole veel teada, mõningatel andmetel on tema põlvevigastus nii tõsine, et võib vajada lõikust.

Pekingi turniiril esimesena asetatud Zverev läheb teises ringis vastamisi vabapääsmega põhitabelisse koha saanud 21-aastase hiinlase Shang Junchengiga (ATP 250.), kes sai 5:7, 6:3, 7:5 jagu argentiinlasest Sebastian Baezist (ATP 51.).

Toimetaja: Maarja Värv

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