Selevko jäi lühikavas alla vaid valitsevale Euroopa meistrile

Selevko teenis 87,87 punkti, jäädes veidi enam kui kolme punktiga alla enda isiklikule tippmargile – kaks nädalat tagasi teenis ta Itaalia Challengeril 91,09 punkti.

Selevko sooritas kaskaadis neljakordse toeloop'i ja kolmekordse toeloop'i, kuid kukkus seejärel neljakordsel salchow'il. Viimase hüppena tegi ta edukalt kolmekordse axel'i.

Lühikavas sai esikoha valitsev Euroopa meister, kodupubliku ees võistlev Nika Egadze 93,80 punktiga. Egadzele ja Selevkole järgnevad neutraalse lipu all võistlevad sportlased: Nikolai Ugožajev oli 82,96 punktiga kolmas ja Matvei Vetlugin 73,96 punktiga neljas.

Meeste vabakava sõidetakse Batumis reede õhtul.