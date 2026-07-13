Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

Maailma esireket Sinner saabus aasta teisele slämmiturniirile Pariisis suure rivaali Carlos Alcarazi vigastuspausi tõttu kindla soosikuna, ent oli teise ringi kohtumises argentiinlase Juan Manuel Cerundolo vastu hädas terviseprobleemidega ja langes ootamatult konkurentsist. Selle, mis jäi Prantsusmaa lahtistel tegemata, tegi Sinner nüüd Wimbledonis ära.

"See, mis juhtus Pariisis, ei olnud Jannik Sinneri enda teha. Mänguliselt ei jäänud ta seal kellelegi alla, teda tabas seal ebaõnn," kommenteeris tenniseekspert Margus Uba esmaspäeval Vikerraadiole. "See, et ta Wimbledonis tiitlit kaitsis, ei olnud üllatus, kui teadsime juba ette, et Carlos Alcaraz jääb seekord turniirilt eemale."

Sinneri ja Alcarazi puudumisel kasutas eelmisel slämmiturniiril kätte langenud võimaluse ära Alexander Zverev, kes võitis oma esimese slämmitiitli. Ka Wimbledonis jõudis Zverev finaali, kus võitis maailma esireketi vastu küll seti, ent pidi lõpuks tema paremust tunnistama.

"Zverevi südi esitus oli väga positiivne üllatus," tõdes Uba. "Oli selgelt näha, et pärast Prantsusmaa lahtiste võitu on ta avanenud ja tal pole enam sellist pingete koormat õlgadel. Ka finaalis suutis ta kahes setis Sinneri vastu imelist tennist mängida, aga Sinner näitas lõpuks, kes on parem. Teise seti kiiret lõppmängu jälgides mõtlesin endamisi, et kui Zverev suudaks 2:0 ette minna, siis läheks see finaal päris huvitavaks," mõtiskles Uba.

"Pean tunnistama, et olin üks neist, kes eelmisel aastal ja veel selle aasta alguses, pärast Austraalia lahtiseid, oli sada protsenti veendunud, et mehed nagu Stefanos Tsitsipas ja ka Zverev ei võida oma karjääri jooksul ülisuure tõenäosusega ühtegi slämmitiitlit. Ja näed, pean oma sõnu sööma: kõik, mis vähegi sai juhtuda, et Zverevi edu Pariisis soosida, ka juhtus. Sinner ja Alcaraz olid mõlemad väljas, aga seda ei tohi Zverevile pahaks panna. Ta näitas, et närvid on omal kohal," jätkas Uba.

Seda, kas Zverev võiks veel mõne slämmitiitli võita, Uba pigem ei usu. "Pigem mitte, kui Alcaraz tuleb tagasi. Aga Zverevi südi mäng, US Openi kõva kattega plats sobib talle väga hästi... on ju ainult tervitatav, et Sinneri ja Alcarazi kõrval on ka kolmas mees, aga ei saa ära unustada ka Novak Djokovici. Serbia äss näitas, et temaga peab arvestama iga kord, kui ta suure slämmi turniirist osa võtab," sõnas Uba.

Naiste üksikmänguturniiril sai Wimbledonis jätku Tšehhi naiste edulugu, kui finaalis alistas Linda Noskova kolmes setis Karolina Muchova. Viimase nelja aasta jooksul on Londoni külje all slämmitiitli võitnud kolm erinevat Tšehhi naist.

"Seal on maast madalast tennis väga heades kätes. Igas klubis tehakse paljude noortega süstemaatilist, väga head tööd. Kuna see spordiala on olnud aastakümneid väga populaarne, neil on olnud hiilgavad eeskujud, siis pole neil ka jäänud ühtegi lünka sisse, nagu on praegu näiteks Rootsis. Tšehhis on tennis väga populaarne, neil on väga head ja targad treenerid, kes oskavad igas vanuserühmas mängijaid maailma tippu viia," kommenteeris Uba.