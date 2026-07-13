X!

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

Tennis
Foto: SCANPIX/CHINE NOUVELLE/SIPA
Tennis

Aasta kolmandal tennise slämmiturniiril Wimbledonis võidutses meestest Jannik Sinner, naiste seas jätkus Linda Noskova võiduga Tšehhi naiste edulugu.

Maailma esireket Sinner saabus aasta teisele slämmiturniirile Pariisis suure rivaali Carlos Alcarazi vigastuspausi tõttu kindla soosikuna, ent oli teise ringi kohtumises argentiinlase Juan Manuel Cerundolo vastu hädas terviseprobleemidega ja langes ootamatult konkurentsist. Selle, mis jäi Prantsusmaa lahtistel tegemata, tegi Sinner nüüd Wimbledonis ära.

"See, mis juhtus Pariisis, ei olnud Jannik Sinneri enda teha. Mänguliselt ei jäänud ta seal kellelegi alla, teda tabas seal ebaõnn," kommenteeris tenniseekspert Margus Uba esmaspäeval Vikerraadiole. "See, et ta Wimbledonis tiitlit kaitsis, ei olnud üllatus, kui teadsime juba ette, et Carlos Alcaraz jääb seekord turniirilt eemale."

Sinneri ja Alcarazi puudumisel kasutas eelmisel slämmiturniiril kätte langenud võimaluse ära Alexander Zverev, kes võitis oma esimese slämmitiitli. Ka Wimbledonis jõudis Zverev finaali, kus võitis maailma esireketi vastu küll seti, ent pidi lõpuks tema paremust tunnistama.

"Zverevi südi esitus oli väga positiivne üllatus," tõdes Uba. "Oli selgelt näha, et pärast Prantsusmaa lahtiste võitu on ta avanenud ja tal pole enam sellist pingete koormat õlgadel. Ka finaalis suutis ta kahes setis Sinneri vastu imelist tennist mängida, aga Sinner näitas lõpuks, kes on parem. Teise seti kiiret lõppmängu jälgides mõtlesin endamisi, et kui Zverev suudaks 2:0 ette minna, siis läheks see finaal päris huvitavaks," mõtiskles Uba.

"Pean tunnistama, et olin üks neist, kes eelmisel aastal ja veel selle aasta alguses, pärast Austraalia lahtiseid, oli sada protsenti veendunud, et mehed nagu Stefanos Tsitsipas ja ka Zverev ei võida oma karjääri jooksul ülisuure tõenäosusega ühtegi slämmitiitlit. Ja näed, pean oma sõnu sööma: kõik, mis vähegi sai juhtuda, et Zverevi edu Pariisis soosida, ka juhtus. Sinner ja Alcaraz olid mõlemad väljas, aga seda ei tohi Zverevile pahaks panna. Ta näitas, et närvid on omal kohal," jätkas Uba.

Seda, kas Zverev võiks veel mõne slämmitiitli võita, Uba pigem ei usu. "Pigem mitte, kui Alcaraz tuleb tagasi. Aga Zverevi südi mäng, US Openi kõva kattega plats sobib talle väga hästi... on ju ainult tervitatav, et Sinneri ja Alcarazi kõrval on ka kolmas mees, aga ei saa ära unustada ka Novak Djokovici. Serbia äss näitas, et temaga peab arvestama iga kord, kui ta suure slämmi turniirist osa võtab," sõnas Uba.

Naiste üksikmänguturniiril sai Wimbledonis jätku Tšehhi naiste edulugu, kui finaalis alistas Linda Noskova kolmes setis Karolina Muchova. Viimase nelja aasta jooksul on Londoni külje all slämmitiitli võitnud kolm erinevat Tšehhi naist.

"Seal on maast madalast tennis väga heades kätes. Igas klubis tehakse paljude noortega süstemaatilist, väga head tööd. Kuna see spordiala on olnud aastakümneid väga populaarne, neil on olnud hiilgavad eeskujud, siis pole neil ka jäänud ühtegi lünka sisse, nagu on praegu näiteks Rootsis. Tšehhis on tennis väga populaarne, neil on väga head ja targad treenerid, kes oskavad igas vanuserühmas mängijaid maailma tippu viia," kommenteeris Uba.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

20:21

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

11:21

Endise maailma esireketi poeg sai Wimbledoni finaalis napi kaotuse

10:13

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis

08:34

Malõgina jõudis Roomas WTA Challengeril põhiturniirile

12.07

Sinner võidutses Wimbledoni murul teist aastat järjest

11.07

Mitmeid matšpalle raisanud 21-aastane Noskova võitis Wimbledoni turniiri

11.07

Djokovic pärast kaotust: tahan Wimbledonis veel vähemalt korra mängida

10.07

Mölder: eesmärk on ikkagi Eestist väljas paremini mängida

10.07

Sinner ei andnud poolfinaalis Djokovicile suurt võimalust

10.07

Mölder alistas Ojakääru ja tuli esmakordselt Eesti meistriks

10.07

Zverev pani poolfinaalis Fery muinasjutulisele teekonnale punkti

10.07

Kontaveit ja Bouchard pidid Wimbledonis vastaste nappi paremust tunnistama

10.07

Malõgina tuli kolmandat aastat järjest Eesti meistriks

10.07

Läti esinumber Ostapenko triumfeeris Wimbledoni segapaarismängus

09.07

Tennise Eesti meistrivõistlustel said paika finalistid

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:47

U-20 käsipallikoondis kaotas EM-il Hollandile

21:23

Laasner lõi Welco eest esiliigas mõlemal poolajal kolm väravat

20:21

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

19:50

Allik saavutas Saksamaa tuuri finaaletapil seitsmenda koha

19:23

Bilic jõudis pika ringiga Horvaatia koondise juurde tagasi

18:56

Tartu Titans teenis mulluse finaali kordusmängus olulise võidu

18:31

Eesti korvpallikoondise kodumängule soovis piletit 20 000 inimest

17:47

Haalandile söötmata jätnud Sörloth on saanud tapmisähvardusi

16:59

Pajur kandis kõrgetasemelisel velotuuril Hiinas parima ronija särki

16:21

Flora naiskond tunnistas Balti liigas Gintra paremust

15:56

Mäeuibo jäi finaalsõidust kuue sekundi kaugusele

15:22

Kane: teame ka ise, et suudame mängida kõrgemal tasemel

14:42

Senegal lõpetas koostöö koondise peatreeneriga

14:04

Mike James liitus Türgi tippklubiga

13:23

Kohtunik vilistas Igonenile kaheldava penaltivea

12:34

Oliver Randalu saavutas Soome Drift Mastersi etapil kolmanda koha

11:50

Infantino ei välista MM-i osalejate arvu suurendamist

11:21

Endise maailma esireketi poeg sai Wimbledoni finaalis napi kaotuse

10:54

Marquez saavutas Sachsenringil topeltvõidu

10:13

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis

loetumad

12.07

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

12.07

Suri jalgpallur, kelle tõttu võeti kasutusele kollane ja punane kaart

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

12.07

Bellinghami väravad lõpetasid Norra teekonna ja viisid inglased poolfinaali Uuendatud

11:21

Endise maailma esireketi poeg sai Wimbledoni finaalis napi kaotuse

12.07

Alvareze iluvärav murdis kümnekesi jäänud Šveitsi lisaajal Uuendatud

12.07

Rannula: peame olema kaitsest lähtuv meeskond

12.07

Sinner võidutses Wimbledoni murul teist aastat järjest

17:47

Haalandile söötmata jätnud Sörloth on saanud tapmisähvardusi

12.07

Eesti U-20 korvpallikoondis avas võimsa spurdi toel EM-il võiduarve

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo