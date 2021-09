Kontaveit: olen hakanud nautima ka keerulisi hetki

Juunis jõudis Kontaveit Eastbourne'i turniiri finaali, aga kaotas seejärel esimeses ringis Wimbledonis, Tokyo olümpial ning turniiridel Montrealis ja Cincinnatis. Uuesti leidis ta end augusti teises pooles Clevelandi WTA 250 taseme turniiri võites.

"Võib-olla polnud mul motivatsiooni, võib-olla kaotasin sihi. Pärast Eastbourne'is finaali jõudmist oli mul mõõn. Kaotasin mõned esimesed ringid. Vahetasin treenereid," lausus Ostravas WTA 500 taseme turniiri võitnud eestlanna.

"Ma ei olnud mõnda aega kindel, kas ajan õiget asja. Ütleksin, et olin pisut eksinud. Pärast Dmitri liitumist oma tiimiga tunnen, et ajan jälle õiget asja. Tunnen taas, et liigun õiges suunas."

"Ma arvan, et kõige suurem asi on see, et ma olen hakanud ka keerulisi momente nautima," jätkas maailma edetabelis 23. positsioonile kerkinud Kontaveit. "Isegi tasavägistes mängudes, rasketes olukordades võtan seda kui väljakutset. Sellega olen kõige rohkem rahul, sest ei mäleta, et oleks juba mõnda aega tennist nii palju nautinud."

Kontaveit tunnistas, et pidev kaotamine maailma esikümne mängijatele jättis oma jälje. "Mulle tundus, et mängisin väga hästi, aga nende väga heade mängijate vastu jäi millestki puudu," lausus ta.

"Püüan nii palju ja sellest pole nende mängijate vastu kasu. Aga see on veidi rumal, sest ma kaotasin väga headele mängijatele, kes mängisid väga head tennist."

Kontaveidi sõnul on temaga alati nii, et sa soovib mängida paremini kui hetkel mängib. "Ühel hetkel mõtlesin, et ma pole loodud neid alistama või midagi sellist. Selline motivatsiooni langetav mõte käis peast läbi."

"Nüüd tunnen, et olen vabanenud sellisest negatiivsest mõttest, mis võib aeg-ajalt ligi hiilida. Ma arvan, et nii juhtub kõigiga, aga ma pidanuks sellest kiiremini vabanema," lisas Eesti esireket.

Tursunovi kaasamises oli vajalikku vaheldust. "See tõi uut energiat ja lisas mu mängule eneseusku. See õpetas mulle, kuidas olla positiivsem. Ma ei ole kindel, kas asi on ühes spetsiifilises asjas või see miski, mida mul oli tarvis kuulda, et mu peas asjad muutuks."