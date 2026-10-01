Tribuntsov jäi MK-etapi finaalis esimesena pjedestaalilt välja

Hommikuse eelujumise aeg 21,33 jäi mullu detsembris Poolas püstitatud Eesti rekordist 0,56 sekundi kaugusele.

"Esimene start tehtud. Võib rahule jääda – selline kontrollitud ujumine. Kontrollisin starti ja veealuseid ning proovisin ujuda uue tehnikaga, aga see on veel nii uus ja harjumatu. Jalad töötasid, aga käed käisid aeglasema tempoga," kommenteeris Tribuntsov pärast hommikust starti. "Peab seda uut tehnikat kasutama, et see kinnistuks. Eks ma õhtul lähen ja surun, aga üritan mitte rapsida, sest see on kõige hullem asi, mida sprindis teha saab."

Finaalis sai esikoha uue MK-etapi rekordi 20,22-ga austraallasest olümpiavõitja Cameron McEvoy, edestades nelja sajandikuga venelast Jegor Kornevit. Kolmanda koha sai hollandlane Sean Niewold ajaga 20,82. Tribuntsov parandas küll hommikuga võrreldes aega ja finišeeris 21,04-ga, aga jäi esimesena pjedestaalilt välja.

Reedel võistleb Tribuntsov Bakuus 50 m ja laupäeval 100 m seliliujumises.