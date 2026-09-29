Davidovich Fokina sai Hiinas hooaja teise turniirivõidu

Davidovich Fokina (ATP 28.) kohtus Chengdus toimunud turniiri finaalis Hubert Hurkacziga (ATP 41.) ning alistas poolaka 6:4, 7:6 (7). 27-aastane Davidovich Fokina mängis enne seda turniiri viimati juulis Umagis ning lõpetas vigastuspausi oma hooaja teise tiitliga.

Enne seda aastat oli ta kaotanud viies ATP turniiri finaalis. "Pärast võitu Mallorcal (juunis - toim) lasin sellest halvast energiast lahti," ütles hispaanlane pärast teisipäevast võitu. "Tean nüüd, kuidas tähtsatel hetkedel pingega toime tulla. Teadsin, et minu võimalus tuleb."

Neli aastat tagasi maailma esireketiks kerkinud venelane Daniil Medvedev (ATP 6.) oli samuti teisipäeval võidukas, kui alistas Hangzhous finaalis kaasmaalase Andrei Rubljovi (ATP 24.) 7:5, 6:4. Seejuures lõi Medvedev veidi üle pooleteise tunni kestnud matši jooksul lausa 23 ässa ning on nüüd kümnest omavahelisest kohtumisest Rubljovi vastu võitnud kaheksal korral.

"Sellises matšis on alati veidi enam kaalul. Tulin sellega hästi toime, mängisin otsustavatel hetkedel hästi ja saan oma tasemega rahule jääda," sõnas Medvedev, kes on sel aastal võitnud kolm ATP turniiri.

Sel nädalal saavad alguse ATP 500 turniirid Pekingis ja Tokyos, 7.-18. oktoobrini toimub Shanghais Masters-sarja turniir.