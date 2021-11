Tenniselegend ennustab Sakkarile võitu Kontaveidi üle

"Väga tasavägine matš! Nad on omavahel 11 korda mänginud ja Sakkari juhib 6:5. Nad tunnevad üksteise mängu väga-väga hästi," hindas finaalturniiri neljal korral võitnud 66-aastane ameeriklanna WTA eelvaates. "Arvan, et Sakkari on tõusuteel, ta on läinud üha paremaks ja ta on tähtsate võitudega saanud enesekindlust juurde."

"Kontaveit on viimasel ajal nii heas hoos olnud, aga arvan, et mingil hetkel tuleb ka tagasilöök," jätkas karjääri jooksul üksikmängus 18 slämmiturniiri võitnud Evert. "Arvan, et ta tunneb Sakkariga mängides veidi survet, kuna Sakkari löögid tulevad väga kiiresti tagasi, eriti keskmäestiku tingimustes. Nii et pean valima Sakkari."

Esimeses poolfinaalis on vastamisi hispaanlannad Paula Badosa (WTA 10.) ja Garbine Muguruza (WTA 5.). "See on kindlasti väga põnev matš! Muguruza on neist kogenum mängija, ta on võitnud slämmiturniire ja varemgi tähtsates kohtumistes mänginud," arutles Evert. "Badosa on praegu üks kuumimaid mängijaid WTA tuuril ja ta on saanud väga häid võite. Minu jaoks on põnev, kas Muguruza jõud saab Badosa vastu, sest Badosa on väga stabiilne mängija, liigub hästi. Aga Muguruza võib rohkem ässasid ja tagakäe äralööke lüüa. Nii et tema on ilmselt agressiivsem mängija."

"Aga lõpuks otsustab pinge. Hispaanlannana on Badosa ilmselt Muguruzat imetlenud ja Muguruza tunneb pinget, et mängib endast noorema Hispaania mängijaga. Mina olen igatahes väga põnevil," ei öelnudki Evert selles paaris enda eelistust välja.

Badosa ja Muguruza poolfinaal algab Eesti aja järgi kell 22, Kontaveit ja Sakkari lähevad vastamisi meie aja järgi kolmapäeva varahommikul kell 3.30. Sellest mängust teeb ERR-i spordiportaal ka otseblogi.